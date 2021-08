Gießener Paco Steinbeck bei "Promi Big Brother" rausgewählt

Paco Steinbeck ist am Dienstagabend von den Zuschauern aus der Show gewählt worden. Foto: Sat.1

GIESSEN - Nach 16 Tagen im "Promi Big Brother"-Container mit Weltraumthema ist der Ausflug ins Reality-TV für den Gießener Paco Steinbeck am Dienstagabend zu Ende gegangen. Der aus der RTL Nachmittagssendung "4 Räume, 1 Deal" bekannte Kunst- und Antiquitätenhändler war bereits am Montag von seinen Mitbewohnern auf die Abschussliste gesetzt worden. Im 24-stündigen Telefonvoting konnte sich der "Superhändler" gegen Kickboxweltmeisterin Marie Lang letztlich nicht durchsetzen und erhielt zu wenige Anrufe. Steinbeck musste den sogenannten "Big Planet", den Luxusbereich der Sat.1-Show, daraufhin umgehend verlassen, schien den Auszug aber gelassen zu nehmen. In der anschließenden Late-Night-Show zeigte er sich "erleichtert" und folgerte: "Der Druck ist weg."

Die Siegprämie von 100 000 Euro geht somit in Finale am Freitag an einen seiner Mitstreiter. Im Rennen sind weiterhin unter anderem die Realtiy-TV-Dauergäste Melanie Müller und Daniela Bücher, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer Uwe Abel und Model Papis Loveday. Das Ausscheiden am Dienstag bedeutete für Steinbeck Platz 9 bei "Promi Big Brother". Ursprünglich waren 16 Kandidaten zu dem dreiwöchigen TV-Experiment angetreten. Wer es durch Spiele oder Zuschauergunst nicht in den luxuriösen Wohnbereich schafft, muss in der engen Raumstation mit wenig Essen und ohne Tageslicht auskommen.

Vor Steinbecks Nominierung war es mehrfach zu Streitereien im Container gekommen. Einige Teilnehmer warfen dem Gießener vor, "aggressiv" auf Kritik zu reagieren, "überheblich" und "ein Alphamännchen" zu ein. Auch unter den Kommentatoren auf Facebook und Instagram polarisierte die Art des 46-Jährigen. Während unter anderem gewitzelt wurde: "Rumpelstilzchen kann gerne raus", waren andere Zuschauer der Meinung: "Paco bringt wenigstens Stimmung". Sie attestieren dem Gießener darüber hinaus "immer ehrlich seine Meinung gesagt" zu haben. Paco Steinbecks Management hat auf dem Instagram-Profil des Gießeners bereits neue Projekte angekündigt.