Samstag, 04.07.2020 - 12:15
3 min
Gießener Paco Steinbeck lässt Ölgemälde mit Graffiti "aufpimpen"
Von Jasmin Mosel
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