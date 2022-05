Gießener Polizisten beleidigt und mit Blut gespritzt

Bei seiner Festnahme in Gießen hat ein Mann versucht, Polizisten mit Blut aus einer Spritze zu bespritzen. Symbolfoto: Heiko Barth/Fotolia

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Ein 42 Jahre alter Mann hat bei seiner Festnahme in Gießen versucht, Beamte mit Blut aus einer Spritze zu bespritzen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte der Mann am Donnerstagabend Kleidungsstücke im Wert von über 200 Euro stehlen wollen. Er hatte an den Gegenständen die Diebstahlsicherung entfernt, sie in eine Tasche gesteckt und wollte dann mit den Sachen flüchten. Ein Zeuge habe das mitbekommen und den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.

Lesen Sie auch: Waldsolmser überfährt seine Frau

Bei seiner Festnahme beleidigte und bedrohte der Mann die Beamten. Anschließend versuchte er, sie mit Blut zu bespritzen. Die Polizisten hätten jedoch ausweichen können und seien nicht verletzt worden, erklärte ein Sprecher.