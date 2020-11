Gießener Ring: Anschluss Licher Straße gesperrt

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - An der Anschlussstelle Gießen-Licher-Straße der Autobahn 485/ Gießener Ring hat Hessen Mobil in diesem Sommer die Ein- und Ausfahrtsrampen saniert. Im Nachgang hierzu stehen an dieser Anschlussstelle auf der Ein- und Ausfahrtsrampe der Richtungsfahrbahn Marburg Restarbeiten an der Mittelinsel im Einmündungsbereich zur Bundesstraße 457 (Licher Straße) an, während denen diese Ein- und Ausfahrt gesperrt werden muss, wie HessenMobil mitteilt.

Die Sperrung findet in der Nacht von Mittwoch, 2. Dezember, ab 22 Uhr auf Donnerstag, 3. Dezember, um etwa 4.30 Uhr statt. In diesem Zeitraum ist es somit nicht möglich, an der Anschlussstelle Licher Straße in Fahrtrichtung Marburg auf die A 485 aufzufahren sowie aus Richtung Butzbach kommend von der A 485 abzufahren. Eine Umleitung über das Europaviertel wird eingerichtet.