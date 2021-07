Gießener RP Ullrich dankt Soldaten für Amtshilfe

Regierungspräsident Ullrich zeichnet Michael Hain (li.) und Oliver Meineke für ihren ehrenamtlichen Einsatz im Katastrophenschutz-Stab aus. Foto: RP Gießen

GIESSEN - Gießen (red). "Herr Dr. Ullrich, das Hilfeleistung-Kontingent der Bundeswehr meldet sich aus der Erstaufnahmeeinrichtung Hessen ab." Ein halbes Jahr lang haben fast zwei Dutzend Soldaten in Amtshilfe die Erstaufnahmeeinrichtung Hessen im Einsatz gegen eine Ausbreitung von SARS-CoV-2 unterstützt.

Mit dem letzten Satz seiner Ansprache beendete Oberst Jürgen Marx als Leiter des Bezirksverbindungskommandos (BVK) Gießen nun diesen Einsatz. Hierzu waren die Soldaten vor dem Transfer- und Logistikzentrum im Standort Gießen an der Rödgener Straße angetreten. Regierungspräsident Dr. Christoph Ullrich nutzte den besonderen Moment, um sich für den Einsatz mit Worten, aber auch kleinen Präsenten, zu bedanken. Begleitet wurde dies von zahlreichen RP-Beschäftigten, die seit Januar teils eng mit den Soldaten zusammenarbeiteten. Als Überraschung gab es noch zwei Ehrungen. "Durch ihren Einsatz haben Sie uns in diesem halben Jahr sehr geholfen", betonte der Regierungspräsident in seiner Rede. Die Bundeswehr habe im Rahmen der Amtshilfe erheblich zur Eindämmung der Pandemie innerhalb der Erstaufnahmeeinrichtung beigetragen. "Dafür gebührt jedem Einzelnen mein herzlicher Dank." Damit es nicht nur bei einem mündlichen Dank bleibt, erhielt jeder Soldat zwei symbolische Geschenke: eine Powerbank und eine RP-Tasse. Ullrich hatte selbst vor zwei Wochen geholfen, Abstriche bei Flüchtlingen vorzunehmen, die verlegt werden sollten. "Von daher weiß ich, wie heiß einem in den blauen Kitteln wird", berichtet er.

Oberst Jürgen Marx hatte zuvor die sechs Monate dauernde Amtshilfe noch einmal Revue passieren lassen: "Aus Soldaten des Jägerbataillons 1 aus Schwarzenborn sowie aus Cochem wurden Logistiker, Dolmetscherverwalter, Antigen- und PCR-Tester oder auch Material- und Essenausgeber: je nachdem, was gerade benötigt wurde. Das Personal wechselte regelmäßig. Zu Beginn waren rund 20 Soldaten eingesetzt, zuletzt waren es noch 13. Ziel war es, eine Ausbreitung von SARS-CoV-2 zu verlangsamen und Krankheitsfälle zu verhindern. Dafür wurden Erkrankte isoliert und Kontaktpersonen nachverfolgt. Der Schulterschluss zwischen Bundeswehr und Verwaltung zahlt sich aus: Während sich in der Hochphase der dritten Welle etwa zehn Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner am Standort in Gießen infizierten, sind es aktuell sechs von 4708 Flüchtlingen.

"Sie haben große Motivation gezeigt und herausragende Leistungen erbracht", lobte Oberst Marx die Arbeit seiner Kameraden. Koordiniert worden ist die gesamte Unterstützungsleistung der Soldaten durch das Bezirksverbindungskommando Gießen. Sämtliche Soldaten des Verbindungskommandos sind Reservisten, die für diesen Einsatz ihre zivilen Arbeitsstellen zeitweise ruhen lassen, um im Kampf gegen Corona zu unterstützen. Kam es einmal zu Missverständnissen durch die unterschiedlichen Stile von Bundeswehr und Verwaltung, "gab es immer ein offenes Ohr", wie Marx betont. Nicht zuletzt seien die Soldaten stets auch von den Bewohnerinnen und Bewohnern respektiert worden.

Ullrich hatte zudem noch eine Überraschung für zwei Soldaten parat: Oliver Meineke aus Lich und Michael Hain aus Eschenburg gehören nicht nur zum BVK Gießen und leisteten Amtshilfe. Sie engagieren sich seit zehn ehrenamtlich im Katastrophenschutz-Stab des Regierungspräsidiums. Dafür erhielten sie die Katastrophenschutz-Medaille des Landes in Bronze.