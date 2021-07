Gießener Schule ehrt Sanitäter

Die besten Absolventen im Jahrgang 10: Marcel König und Fatema Ahmadi.

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Auch an der Gießener Alexander-von-Humboldt-Schule hieß es dieser Tage Abschied nehmen. 60 Schülerinnen und Schüler erhielten ihre Abschlusszeugnisse. Ein festlich geschmückter Schulhof verwandelte das Pausengelände zu einer „Outdoor-Aula“. Zunächst wurden die Schüler des praxisorientierten Jahrgangs 9 mit ihren Begleitpersonen sowie zahlreiche Lehrkräfte durch Schulleiter Markus Koschuch begrüßt.

In seiner Rede ermunterte er die Jugendlichen, aus den vergangenen Monaten der Pandemie zu lernen, und verwies auf die Worte von Max Frisch, eine Krise sei ein produktiver Umstand, wenn man ihr den Beigeschmack der Katastrophe nähme. So gab er den Schützlingen mit auf ihren weiteren Lebensweg, in schweren Phasen im Leben das Positive zu suchen und daran festzuhalten. Als beste Absolventen im Jahrgang 9 konnten sich Saskia Riedl (9M2) mit einem Notendurchschnitt von 1,6 und Sergen Sarikaya (9M1) über Gutscheine aus der Hand des Schulleiters freuen.

Nathalie Wöll ehrte anschließend die Schulsanitäter Jasmina Strehle, Marvin Schneider und Maximilian Ziebart für ihren Einsatz. Sie erhielten ein Zertifikat, welches ihre tolle Arbeit, die in Kooperation mit den Johannitern stattfand, würdigt.

Dann war es auch für die Jahrgangsklassen 10 des mittleren Bildungsganges so weit. Einleitend mit Konfuzius Worten, es sei besser, ein kleines Licht anzuzünden als die Dunkelheit zu verfluchen, appellierte Schulleiter Koschuch auch hier an seine Schülerinnen und Schüler, immer nach vorne zu blicken und zielstrebig seinen Weg zu gehen. Im Anschluss richteten die Klassenlehrer das Wort an ihre Schüler. Einerseits sei dieser Tag ein sehr schöner, da alle Schülerinnen und Schüler die Schule mit einem Abschluss verlassen können. Andererseits sei es aber auch ein sehr trauriger Tag, da es nun hieße, Abschied zu nehmen. Wie im neunten Jahrgang dankten auch hier die „Zehner“ den Lehrern für ihre Unterstützung und Hilfe. Es folgte die Würdigung von Justin Tischer und Nick Lerch für ihr Engagement in der Schülervertretung. Zwar waren im vergangenen Jahr die Möglichkeiten der SV-Arbeit durch die Pandemie nur eingeschränkt möglich, doch das, was sich umsetzen ließ – wie beispielsweise die Nikolaus-Aktion –, setzte das Team um Verbindungslehrerin Ann-Kathrin Odenwald um.

Auch für diesen Jahrgang galt es, besondere schulische Leistungen hervorzuheben: Klassenbester Schüler der 10M1 wurde mit einem Schnitt von 1,7 Marcel König, Fatema Ahmadi machte in der Klasse 10M2 den besten Abschluss.

Nach der Zeugnisvergabe konnte bei Getränken und Snacks in angenehmer Atmosphäre der letzte Schultag ausklingen. Foto: Mederer