Gießener Schule will hr-Videowettbewerb gewinnen

Arbeit am Videoclip: Ein Teil wird in Kleingruppen in der Schule erledigt. Foto: Wetzstein

GIESSEN - Über 50 hessische Schulen und Vereine haben sich diesmal für den hr-Videowettbewerb "Meine Ausbildung" angemeldet. Mit dabei ist auch die Gießener Wirtschaftsschule am Oswaldsgarten. Für die 16 Mädels und Jungs einer 11. Klasse der Einjährigen Höheren Berufsfachschule keine Frage - da machen wir mit! Den Gewinnern winken Geldpreise von insgesamt 14 000 Euro.

Eine Jury, der unter anderem YouTube-Star "Coldmirror" angehört, wird sich die Filme anschauen und bewerten. Insgesamt werden 18 Filme nominiert, die dann im hr-Fernsehen ausgestrahlt werden. Ziel des Wettbewerbs ist, die Medienkompetenz der Schüler zu fördern und die Bedeutung der beruflichen Ausbildung stärker in den Fokus der Jugendlichen zu rücken.

Nachdem die Entscheidung für die Wettbewerbsteilnahme im Dezember von der Klasse getroffen war, begann gemeinsam mit der Klassen- und Schulformleiterin Christa Hirt-Weckemann die Ideenfindung. Schnell war klar, dass es in dieser trostlosen Zeit etwas Lustiges sein soll. Geplant ist, einen Film zu drehen, bei dem in humorvoller Art und Weise gezeigt wird, warum die Erwartungen vieler Ausbildungsbetriebe und die der Schulabgänger oft nicht so richtig zueinander passen. Ungebremster Optimismus, falsche Selbsteinschätzung sind zentrale Themen, mit denen die Schülerinnen und Schüler jugendliche Unbekümmertheit und Bequemlichkeit im Bewerbungsprozess auf die Schippe nehmen.

Es gibt auch schon Ideen, was mit dem Preisgeld gemacht werden könnte: "Wenn ich es zu entscheiden hätte, bekäme die Klasse die Hälfte für ein gemeinsames Erlebnis, die andere Hälfte würde in die technische Ausstattung für die Teilnahme an weiteren Projekten dieser Art fließen", so Christa Hirt-Weckemann. Das wäre für die Schule eine gute Sache, denn um Videos zu schneiden und zu bearbeiten, sind leistungsstarke PCs nötig. Bis zum 31. Mai haben die Schüler noch Zeit, ihre Beiträge für den Wettbewerb zu verwirklichen. Die Ideen werden derzeit Corona-bedingt überwiegend von zu Hause aus umgesetzt. Für die nachfolgenden Arbeiten trifft man sich in Kleingruppen von drei bis vier Leuten in der Schule. "Wir haben neben dem Zugewinn an Medienkompetenz sehr viel Spaß bei der Erstellung des Films. Das ist für die Zeit im Distanzunterricht eine Menge. Wir hoffen, dass der hr unseren Humor teilt", ergänzt Hirt-Weckemann.