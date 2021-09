Gießener Schüler sind in Trauer vereint

Ort des Gedenkens: Auf dem Hof von St. Bonifatius werden Blumen, Kerzen und Fotos aufgestellt. Foto: Czernek

GIESSEN - Der Pfarrhof von St. Bonifatius ist ein Ort der Begegnung und des Gesprächs. Seit ein paar Tagen ist er aber auch ein Ort des Gedenkens für jene zwei junge Menschen, die durch einen tragischen Autounfall auf der A5 vor anderthalb Wochen aus dem Leben gerissen wurden. Zwei weitere Insassen wurden schwer verletzt. Sie waren Teil der Gemeinde, gehörten dort dem Leitungsteam des jährlich stattfindenden Zeltlagers an. Immer wieder kommen Schüler, Jugendliche und Erwachsene in den Hof, legen Blumen und Kerzen ab, sitzen auf der Bank zusammen und tragen sich ins Kondolenzbuch ein. "Es tut gut, dass es diesen Ort gibt", sagt einer der Besucher. Auch ein Gottesdienst am Wochenende war als Gedenkfeier für die Opfer umgestaltet worden, um Raum für Trauer zu bieten.

Im Zeltlager engagiert

Die Vorderseite des Altars schmückte das Banner des Zeltlagers, bei dem sich der verstorbene junge Mann mit aller Kraft und Leidenschaft engagiert hatte. "So etwas passiert immer ganz weit weg oder es ist im Fernsehen, dann klickt man es weg - das geht jetzt hier nicht mehr", verdeutlichte Pfarrer Hans-Joachim Wahl in seiner Predigt. Der Bruder des Schwerverletzten würdigte im Namen der Lagerleitung den außergewöhnlichen Einsatz des Verunglückten: "Du hast alle jeden Tag zum Lachen gebracht. Das war die beste Zeit unseres Lebens." Ein Freund erinnerte an die beiden, die mit ihrer Liebe jede Krise überwinden konnten. "Und diese Liebe wird es möglich machen, die Trauer und die Wut über das Geschehene hinter uns zu lassen."

Bei dem Unfall auf der A5, den mutmaßlich ein Geisterfahrer verursachte, kamen der 19-Jährige und seine gleichaltrige Freundin ums Leben. Die beiden Begleiter, ebenfalls ein Pärchen, wurden mit lebensgefährlichen Verletzungen in die Klinik eingeliefert, sind nach Polizeiangaben inzwischen außer Lebensgefahr. Die Paare waren miteinander befreundet, wirkten in der Jugendarbeit der Gemeinde mit. Er war in diesem Jahr von der Ricarda-Huch-Schule abgegangen, hatte allerdings noch regen Kontakt zu seinen Mitschülern des jetzigen Abiturjahrgangs, berichtet Schulleiter Peer Güßfeld. Daher werden die Schüler von der Schulseelsorgerin Sabine Roth-Nagel betreut. Ein Kondolenzbuch liegt aus. "Der Umgang mit einer solchen Situation ist für diese Altersgruppe schwierig. Sie suchen Schutz und den geben wir ihnen dann auch", so Güßfeld. Bereits am Donnerstag wurde in der Kirche St. Albertus ein von den Schülern mitgestalteter Trauergottesdienst organisiert.

Die verstorbene Schülerin besuchte die Q 3-Phase des Landgraf-Ludwigs-Gymnasiums (LLG) und hätte im kommenden Jahr ihr Abitur absolviert. Die beiden Schwerverletzten waren Abiturienten des diesjährigen Jahrgangs der Gesamtschule Gießen-Ost (GGO). "Wir sind froh, zu hören, dass es ihnen wieder etwas besser geht", betont Schulleiter Dr. Frank Reuber auf Anfrage des Anzeigers. Der Schulseelsorger der GGO, Pfarrer Volkmar Ortmann, kümmert sich um die Schüler und hilft ihnen dabei, die Ereignisse zu verarbeiten. Denn der Schock sitzt tief, selbst wenn man die beteiligten Personen nicht persönlich kannte.

Ort der Stille

Am LLG ist für die Trauerbewältigung ebenfalls ein separater Ort der Stille und des Gedenkens eingerichtet worden. Zunächst war im Foyer ein Gedenktisch aufgestellt worden, der intensiv genutzt worden sei. Seit dieser Woche unterstützt auch der Schulpsychologische Dienst die Schulgemeinde. "Es ist eine besondere und belastende Situation", sagt Schulseelsorger Cornelius Mann. Und fügt hinzu: "Es ist eine große Betroffenheit zu spüren. Das wird uns noch lange begleiten." Bereits am Sonntag vor einer Woche seien alle Lehrer über den Unfall informiert worden, sodass niemand unvorbereitet tags darauf in die Schule gekommen war. Noch am Montag wurde mit einem Gottesdienst der Verstorbenen gedacht, an dem nahezu alle Mitschüler der Oberstufe teilgenommen hätten. "Das Thema ist allgegenwärtig."