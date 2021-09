Gießener Schüler üben an der Wahlurne

Nach Losentscheid: Mara, Nischa, Mia und Lilli (v.l.) haben sich mit Der Linken auseinandergesetzt. Fot: Zielinski

GIESSEN - Gießen. Bereits seit 1999 werden parallel zu Bundestags-, Landtags- oder Europawahlen bundesweit Juniorwahlen durchgeführt. Alleine in diesem Jahr beteiligen sich über 4200 Schulen an dem Projekt zur politischen Bildung. Eine von ihnen ist die August-Hermann-Francke-Schule in Gießen. "Wir haben bereits nach den Sommerferien begonnen, uns mit dem Thema Bundestagswahlen 2021 zu beschäftigen", erzählt PW-Fachleiter und Stufenleiter des gymnasialen Zweigs, Stefan Ulbrich.

Vorbereitung

Ziel des Projektes sei es, Schülerinnen und Schüler frühzeitig an das Thema Wahlen und Politik heranzuführen sowie sie auf eine künftige Partizipation im politischen System vorzubereiten. Dabei spiele neben der unterrichtlichen Einbindung des Themas vor allem eine originalgetreue Wahlsimulation eine wichtige Rolle. An der August-Hermann-Francke-Schule nehmen die Klassen 6 bis 13 an den Juniorwahlen teil.

Der Anzeiger hatte die Gelegenheit, der Klasse 8 a bei ihren Wahlen über die Schulter zu schauen. Vorbereitet wurden die am Montag gestarteten Wahlen in der Mediothek der Schule. "Hier haben sich die Schülerinnen und Schüler Anregungen geholt und Wahlplakate und -flyer selbst entworfen", erklärt Ulbrich, der in der 8a von seiner Kollegin Gabriele Gessner unterstützt wird. Auch die Wahlbenachrichtigungen hätten alle Klassen selbst verschickt. Die Post habe das Porto dafür übernommen.

Wie im echten Wahllokal: Lilly beaufsichtigt die Wahlurne, in die Lennart den Wahlzettel einwirft. Foto: Zielinski

Alle Klassen wurden in Gruppen aufgeteilt, von denen jede für eine andere Partei werben sollte. Die Parteien - mit Ausnahme der AfD - wurden dabei zugelost. Die Mädchen und Jungen lernten nicht nur, wie eine Bundestagswahl so funktioniert, sondern mussten sich auch eingehend mit dem Programm der ihnen zugelosten Partei auseinandersetzen. Bevor man dann gemeinsam zur Wahlurne schritt, stellten die einzelnen Gruppen ihre Partei und deren Wahlprogramm den Mitschülern vor. Die 8a hatte dabei pro Partei acht Hauptthemen herausgearbeitet.

"Anfangs war ich von der Linken nicht so recht überzeugt. Nachdem ich mich aber mit deren Programm beschäftigt habe, finde ich sie nicht schlecht", erklärt Mia. "Ich würde die Linke jetzt sofort wählen", sagt Mara. "Die Mindestsicherung von 1200 Euro finde ich eine tolle Sache." Obwohl auch Nischa und Lilli für die Linke werben, sind sie nicht ganz so begeistert. "Die wollen zu viel verändern", ist Nischas Einschätzung.

"Ich bin von vielen Themen überzeugt, denke aber, dass deren Umsetzung teuer wird", sagt Larina über die Grünen, die sie präsentieren soll. "Mehr überzeugt als zuvor bin ich nun schon von den Grünen", ergänzen ihre Mitstreiterinnen Jana und Ruth.

Bei der Präsentation ihrer Partei haben sich die Mädchen zusätzlich ein Quiz überlegt. Wer ihre Präsentation aufmerksam verfolgt hat und Fragen wie: "Wie heißt die Kanzlerkandidatin der Grünen?" richtig beantworten kann, bekommt ein kleines Präsent. Auch bei der eigentlichen Wahl wissen die 25 Mädchen und Jungen dann ganz genau, was zu tun ist. Die Grundlagen hierfür wurden schließlich im Unterricht erarbeitet. Ein vierköpfiges Wahlhelferteam sorgt für einen richtigen Ablauf. Clara, William, Sophie und Aureljo wissen dabei genau, worauf zu achten ist: "Die Wähler müssen ihre Wahlunterlagen sowie einen Personal- oder Schülerausweis dabei haben."

"Mein Kuli schreibt nicht"

Einzeln betreten die Schüler und Schülerinnen eine der beiden Wahlkabinen. Und wie im richtigen Leben, klappt auch hier nicht immer alles auf Anhieb. "Mein Kuli schreibt nicht", ruft ein Junge und bekommt sofort einen neuen, desinfiziert versteht sich. Die Ergebnisse sollen parallel zu den echten Wahlergebnissen bekannt gegeben werden. "Leider nicht in der Tagesschau", bedauern die Schüler.

Die Kosten für die Juniorwahlen werden von verschiedenen Kooperationspartnern, darunter dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie der Bundeszentrale für politische Bildung übernommen.