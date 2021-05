Gießener Schülerin auf dem Spuren von Christoph Kolumbus

Englisch, Mathe und Nautik lernen: Melanie Groer ist begeistert von ihren Erlebnissen auf See. Fotos: Groer

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - "Einfach machen" ist das Motto von Melanie Groer. Ende April ist die 16-jährige Schülerin der August-Hermann-Francke-Schule von einer sechseinhalbmonatigen Segeltour mit der "Thor Heyerdal" nach Hause zurückgekehrt. Im Gepäck: Viele tolle Erlebnisse und eine Menge neuer Freundschaften.

Alles begann damit, dass die junge Frau, um ihre Englischkenntnisse zu verbessern, einen 17-tägigen Sprachkurs auf der "Thor Heyerdal" machte. Dort erfuhr sie von dem bayrischen Projekt "Klassenzimmer unter Segeln (KUS)" und war begeistert. Für über ein halbes Jahr das Klassenzimmer gegen ein Segelschiff eintauschen sowie fremde Länder und Kulturen kennenlernen zu können, erschien ihr wie ein Traum.

Mit Unterstützung von Eltern und Schule bewarb sich die Zehntklässlerin im Januar vergangenen Jahres um einen der begehrten Plätze auf dem Segelschiff. Von 250 Interessenten wurden 50 eingeladen, darunter auch Melanie Groer. "Ausschlaggebend war neben meinem sportlichen und ehrenamtlichen Engagement wohl mein Motivationsschreiben", vermutet die Lindenerin. Darin habe sie nicht nur den Namensgeber des Schiffes zitiert - "Grenzen ... ich habe sie nie gesehen. Aber ich habe gehört, dass sie in den Köpfen anderer Menschen existieren" - sondern auch erklärt, was Worte, wie Grenzen oder Menschen für sie bedeuten.

"Wegen Corona konnte nicht wie üblich auf der Schlei probegesegelt werden", berichtet sie. Stattdessen wurde in fünf Kleingruppen fünf Tage à sieben Stunden ein "Online-Probetörn" unternommen. "Ziel war es, ein perfektes Team für die große Fahrt zusammenzustellen", berichtet die Schülerin. Schließlich seien 34 Mädchen und Jungen ausgewählt worden, auch Melanie Groer war dabei.

Auf den Spuren großer Entdecker wie Alexander von Humboldt oder Christoph Kolumbus stach das Schiff am 14. Oktober 2020 mit 34 Schülern, fünf Lehrern und elf Schiffsleuten von Kiel aus in See. "Normalerweise führt die Route über den Atlantik in die Neue Welt. Aufgrund von Corona wollten wir aber lieber in Europa bleiben", erklärt sie. Die Schiffsleitung habe darauf geachtet, dass keine Risikogebiete angelaufen worden seien.

"Aufgrund eines starken Gegenwindes mussten wir die ersten zwölf Tage vor Helgoland verbringen", erzählt Melanie Groer lachend. Angst habe sie während der Reise nie gehabt. Auch nicht bei einem heftigen Sturm als der Dreimaster aus dem Windschatten einer Insel rausgesegelt ist. "Wir waren immer gut mit Gurten abgesichert." Dass ein Großteil der Passagiere die ersten drei bis vier Tage einer Etappe seekrank geworden sei, bezeichnet die Schülerin als normal.

"Längste Strecke auf See war mit knapp vier Wochen die Rückreise von den Azoren nach Kiel", erinnert sie sich. Während dieser Zeit habe sie auch keinen Kontakt zu ihrer Familie gehabt. "Das war nur an Land möglich." Knapp drei Wochen haben die Schüler während der Reise jeweils auf den Kanaren, den Kapverden und den Azoren verbracht.

Surfen auf Aschepisten

Besonders gut hat Melanie Groer die kapverdische Insel Fogo gefallen. "Wir haben dort bei Mustafa gewohnt, einem Deutschen, der nach Fogo ausgewandert ist." Mit ihm hat die Gruppe eine Wanderung auf den noch immer aktiven Vulkan, der 2013 das letzte Mal ausgebrochen ist, unternommen. "Das Schönste war, die Aschepisten hinunterzulaufen, die Einheimischen nennen das Surfen. Am Ende waren wir alle mit schwarzer Asche bedeckt."

Auch die Azoreninsel Sao Jorge hat es der 16-Jährigen angetan. "Hier mussten wir mit einem kleinen Budget unsere eigene Expedition planen. Unser Team hat sich für Zelten entschieden. Da man auf den Azoren nicht wild campen darf, mussten wir immer Leute fragen, ob wir auf ihren Weiden schlafen dürfen." Die Inselbewohner seien sehr freundlich gewesen und hätten sie gerne in ihren Pick-ups mitgenommen. "Auf diese Weise haben wir viel von der Insel gesehen." Beeindruckt haben Melanie Groer auch die Wale rund um die Azoren, die Delfine bei den Kanaren und die Wasserschildkröten auf den Kapverden.

"Der Schulunterricht an Bord erfolgte nach dem bayrischen Lehrplan und umfasste alles außer Musik, Kunst und Sport", berichtet sie. "Hinzu kamen natürlich viele den Schiffsbetrieb betreffende Tätigkeiten." Auf der ersten Etappe habe man noch keinen Unterricht gehabt, sondern sich zunächst einmal mit Nautik und der Funktionsweise des Segelschiffes beschäftigt. Schließlich seien Kenntnisse im Segeln keine Voraussetzung für die Teilnahme gewesen. Ab der zweiten Etappe habe man jeden zweiten Tag Schulunterricht gehabt.

"Eine der wichtigsten Aufgaben war die Wache", erklärt die 16-Jährige. "Es gab pro Etappe vier Wachen, die immer drei Stunden am Tag und drei Stunden in der Nacht diesen Dienst taten. Einer musste ans Ruder, um nach Kurs zu steuern, zwei andere begaben sich für eine halbe Stunde in den Ausguck, um nach Schiffen oder Gegenständen im Meer Ausschau zu halten. Darüber hinaus mussten stündlich Position und Kurs in das Brückenbuch eingetragen sowie jede halbe Stunde eine Sicherheitsrunde gegangen werden." Praktika habe man in den Bereichen Bootsmann, Mechanist und Proviantmeister absolvieren können.

"Ich habe meinen Geburtstag, Weihnachten und Silvester auf dem Schiff verbracht", sagt die junge Frau. Vor allem die Weihnachtsfeiertage werden ihr lange in Erinnerung bleiben. Und das nicht nur, weil sie mit ein paar Anderen dafür zuständig war, den Plastiktannenbaum zu schmücken und Deko-, Koch- und Plätzchenteams gebildet wurden. "Wir waren in der Nähe der Kapverden, als sich der Wind drehte. Das hieß für uns in unseren guten Kleidern statt in Ölzeug sofort an Deck zu gehen und die Segel auf die andere Seite zu holen, um wieder auf Kurs zu kommen", erinnert sie sich.

Langeweile gab es an Bord nicht. "Wir haben viel geredet, gelesen und Karten gespielt", betont sie. Streit habe es nie gegeben. "Während der Fahrt sind die Anderen zu einer Familie für mich geworden." Auf die Frage, was ihr am besten gefallen haben, sagt sie: "Alles war schön, die Gemeinschaft, die Wanderungen und der Sternenhimmel". Nach ihrem Schulabschluss möchte Melanie Groer gerne etwas im Bereich Seefahrt machen und natürlich Länder besuchen, in die man als normaler Tourist nicht kommt.