Gießener Schülerin bei Wettbewerb "Startup Teens" im Finale

Das Team "Separe" mit Anna-Luisa Weil, Sophie-Louise Herrmann, Magnus Saurbier, Emma-Josephine Werner und der Gießenerin Paulina Hedler. Foto: Feuerstein

GIESSEN - "Ich war ständig damit beschäftigt, Kaffee nachzukochen", sagt Paulina Hedler lachend. Die 18-Jährige hat in den letzten Monaten viele Tage und Nächte mit ihren Freund:innen an einer Idee getüftelt - erfolgreich: Mit einem intelligenten Mülleimer hat es die Gießenerin zusammen mit Anna-Luisa Weil, Sophie-Louise Herrmann, Emma-Josephine Werner und Magnus Saurbier ins Finale des bundesweiten Wettbewerbs "Startup Teens" geschafft.

Startup Teens ist eine 2015 gegründete Non-Profit-Organisation, die jungen Menschen dabei hilft, ihre Ideen zu verwirklichen. "Viele Jugendliche würden gerne gründen, wissen aber noch nicht, wie", erklärt Mitgründer und Geschäftsführer Hauke Schwiezer. Um nachzuhelfen, veranstaltet Startup Teens jährlich einen deutschlandweiten Wettbewerb. In sieben Kategorien können 14- bis 19-jährige Schüler teilnehmen und ihre Idee in einem Businessplan umsetzen. Die fünf Freund:innen von der Internatsschule Schloss Hansenberg in Geisenheim stehen als Team "Separe" in der Kategorie "Sustainability & Diversity" im Finale, das am 24. September online stattfindet und in dem pro Kategorie 10 000 Euro Preisgeld für die Gewinnerteams vergeben werden.

Aber was hat ihnen diesen Erfolg gebracht? "Wir haben einen Mülleimer entwickelt, der den Objekten die Müllsorten zuordnen kann", erklärt Paulina Hedler. "Man hält den Müll in eine Einbuchtung an der Vorderseite. Eine künstliche Intelligenz kann zuordnen, wie das Objekt entsorgt werden muss und die entsprechende Klappe öffnet sich", sagt die Schülerin. Die 2380 Euro teure "SepaCAN" erkennt also, ob es sich um Bio-, Rest- Papier- oder Verpackungsmüll handelt. Die Software dafür funktioniert bereits, sie muss nur noch etwas "üben". Die SepaCAN ist - falls er auf den Markt kommt - für Kommunen bestimmt. "Oft gibt es auf öffentlichen Plätzen nicht die Möglichkeit oder die Zeit, Müll ordentlich zu trennen", so die Gießenerin.

Die 18-jährige Paulina hat sich im Team "Separe" um Marketing und Vertrieb gekümmert. Außerdem hat sie viele Texte gelesen und korrigiert. "Ich habe den Deutschlehrer in mir entdeckt", schmunzelt sie. Nach dem Abitur, das sie in diesem Schuljahr ablegen will, möchte sie ein Jahr Pause machen, wahrscheinlich einige Zeit im Ausland verbringen. Danach überlegt die Gießenerin, Jura zu studieren. In ihrer Freizeit trifft sie sich mit Freunden, liest und ist auch politisch interessiert. "Ich saß am Schreibtisch und hatte plötzlich einen Geistesblitz", sagt die 17-jährige Emma-Josephine Werner aus Haiger zum Ursprung der Idee. Mülltrennung war ihr wichtig, doch der Geistesblitz erschien ihr absurd. "Aber es wurde mit dem Wettbewerb präsenter. Plötzlich waren wir erfolgreich." Die Erkenntnis: Es könnte funktionieren, viele Leute sind interessiert. Beim Deutschen Gründerpreis für Schüler konnten sie damit schon den 2. Platz und 1500 Euro gewinnen. Das Geld haben sie teilweise gespendet.

Und nicht nur Erfolg, sondern auch Spaß kam mit dem Projekt. "Am meisten Spaß hat die Gruppenarbeit gemacht. Wir haben uns jeden Tag getroffen", sagt Paulina und spricht vom Kaffeekochen. Aber auch die nervigen Momente - Finanzplanung, Rechnerei und Verzweiflung - erwähnt sie. Immerhin haben sie schon etwa 300 Stunden an dem Projekt gearbeitet.

Bleibt noch die Frage, ob die SepaCAN wirklich auf den Markt kommt? "Wir benötigen 660 000 Euro Startkapital. Das ist für ein Schülerteam natürlich sehr viel", sagt die 18-Jährige. "Es wäre schon cool. Wir haben viele Monate reininvestiert." Deshalb wollen sie trotz der anstehenden Abiturprüfungen die SepaCAN weiterentwickeln und über die Gründung nachdenken. Und egal wie viel Kaffee noch gekocht wird - die Zeit hat sich gelohnt.