Gießener Schülerinnen erfolgreich

Siegerehrung mit den Preisträgerinnen in der Liebigschule (von links): Betreuerin Dr. Sigrid Schmitt, Maryam Jönsson, Runa Steinmüller, Sophia Krastev, Ida Meyer-Rogge und Oberstufenleiter Patrick Löffler. Es fehlt Lena Ebbert.

GIESSEN - Chemie und Kunst - wie passt das zusammen? Auf vielerlei Weise: Chemie bewahrt Kunst. Kunst inspiriert die Naturwissenschaften - und umgekehrt. Und die Natur selbst ist der größte Künstler. "Taucht mit uns ein in die bunte Welt der Wissenschaften von der Höhlenmalerei bis zur Fotografie." So lautete in diesem Jahr das Motto des 21. DeCheMax Wettbewerbs, ausgerichtet von der Schülerinitiative Chemische Technik und Biotechnologie. Schüler der Klassenstufen 7 aufwärts beantworteten dabei deutschlandweit Fragen rund um den Einsatz von nachwachsenden Rohstoffen und biotechnologischen Verfahren.

Zu den Themen gehörten etwa die Kategorien "Kunstfälschern auf der Spur", "Kunst mit Metallen", "Die Himmelsscheibe von Nebra", "Eine Armee für die Ewigkeit", "Mit einem Klick im Bild - Fotografie, hell leuchtende, aber gefährliche Pracht" (Feuerwerk virtuell), "Let there be Rock" und "Wo ist die Nase der Sphinx geblieben?".

Von der Gießener Liebigschule haben fünf Schülerinnen der Q1-Phase an der ersten Runde teilgenommen. Dort konnten sie in einer Kleingruppe über mehrere Monate im Internet Fragen zur MINT und Kunst bearbeiten. Jedes Team, das mindestens 5 Punkte in der ersten Runde erreicht hat, hat den Sprung in die zweite Runde geschafft. Erfreulicherweise kamen die LIO-Teilnehmerinnen gemeinsam in die zweite Runde. Hier geht es aktuell um praktische Versuche zur Herstellung von bunten Teelichtern und der Erstellung einer Wachsuhr. Sie können die Protokolle zu den Versuchen, die bis Ende März durchgeführt werden müssen, an die Jury einsenden.

Alle Gießener Teilnehmerinnen der ersten Wettbewerbsrunde konnten nun ihre Urkunden von Oberstufenleiter Patrick Löffler und ihrer Betreuerin Dr. Sigrid Schmitt in Empfang nehmen.