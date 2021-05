Gießener Sporthallen öffnen bald wieder

Es kommt wieder Bewegung in die Hallen. Symbolfoto: dpa

GIESSEN - Experten sprechen schon von einer "tickenden Zeitbombe": Dass Kinder und Jugendliche während der Corona-Pandemie aufgrund der massiven Einschränkungen im Sport-Bereich und der vielen Stunden vor dem Bildschirm unter Bewegungsarmut leiden, werde erhebliche Folgen haben - für die körperliche Gesundheit wie auch die der Psyche. Befürchtungen, die noch dazu in einer Zeit kommen, in der ohnehin immer mehr Heranwachsende mit Übergewicht oder gar Adipositas (Fettleibigkeit) zu beklagen sind. Doch Besserung in Sachen Bewegungsmöglichkeiten ist in Sicht: Ab dem 7. Juni, einem Montag, sollen die Hallen der Stadt Gießen nach monatelanger Schließung wieder für den Sportbetrieb geöffnet werden und damit auch für die Vereine nutzbar sein. Diese Neuigkeit, die sicherlich die erwachsenen Sportler und Vereinsmitglieder ebenso erfreuen dürfte, teilt auf Anfrage des Anzeigers Magistratssprecherin Claudia Boje mit. Das städtische Sportamt habe die Vereine bereits darüber informiert. Ermöglicht werden die Hallenöffnungen durch die Stufe 2 der hessischen Corona-Landesverordnung. Diese tritt in Kraft, sobald der Sieben-Tage-Inzidenzwert 14 Tage unter 100 liegt oder fünf Tage unter 50. Am Donnerstag betrug dieser Wert für Gießen 53,5.

Die 14 Tage gelten ab dem letzten Tag der Bundesnotbremse, dem 20. Mai. Wer nun genau nachrechnet, wird feststellen, dass es mit den Hallenöffnungen eigentlich schon am 4. Juni so weit sein müsste. Doch an diesem nach Fronleichnam (3. Juni) liegenden Brückentag seien wie auch an allen übrigen Brückentagen grundsätzlich keine städtischen Hallen offen, lässt die Sprecherin wissen. Die Entscheidung für den 7. Juni gebe den Sportvereinen jedoch "eine gute Planungsperspektive, sich entsprechend auf die Öffnungen im Freizeit- und Amateursport vorzubereiten", so Boje. Von einer früheren Öffnungsmöglichkeit aufgrund eines Inzidenzwertes von unter 50 an fünf Tagen war man gar nicht erst ausgegangen.

Neue Trainingszeiten werden nicht vergeben. Stattdessen können die Vereine auf die bisherigen Nutzungszeiten zurückgreifen, die im vergangenen Jahr bei der Planung bis zu den Sommerferien 2021 vergeben wurden. "Diese Zeiten sind und waren mit den Nutzungszeiten der Schulen abgestimmt, sodass hier kein weiterer Abstimmungsbedarf besteht", erläutert die Stadtsprecherin.