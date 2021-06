Gießener Stadt-Honig: ein leckeres Stück Natur

Stadt und Bienen sind kein Gegensatz, hat Hobby-Imker Hartmut Lanz festgestellt. Foto: Gießen Marketing

GIESSEN - Es ist frühsommerlich warm an diesem Sonntag im Mai. Vor den Einfluglöchern der acht Bienenstöcke, die auf einer Wiese bei Gartenbau Koch in der Lahnaue stehen, herrscht Hochbetrieb. Perfektes Bienenwetter, endlich. "Der April dieses Jahr war für die Bienen kein guter Monat - zu kalt", erzählt Hartmut Lanz mit Blick auf das emsige Treiben. Der studierte Forstwissenschaftler ist seit 2018 leidenschaftlicher Imker und betreut mit seiner Familie mittlerweile rund 30 Völker im Gießener Stadtgebiet. Das Produkt: der Gießen-Honig.

Lanz ist sehr angetan von der Arbeit mit den Bienen - und kam doch eher zufällig auf dieses Hobby. "Schuld" an seiner Leidenschaft sind seine Kinder Merle und Karl. "Beide waren begeisterte Teilnehmer an der Imker-AG der Liebigschule", erzählt er. Die Begeisterung übertrug sich auch auf die Eltern. Ein Freund der Familie schenkte den Lanzens im Frühjahr 2018 schließlich einen "Bienenableger", der somit in den Hausgarten am Alten Friedhof einzog. Für so viele Individuen verantwortlich, kniete sich Hartmut Lanz richtig in die Imkerei rein. "Ich kenne niemanden, der bei einem interessanten Thema so viel Fachliteratur liest wie mein Mann", schmunzelt Ehefrau Susanne beim Ortstermin in der Gärtnerei.

Neben der Lektüre folgten Kurse beim Gießener Imkerverein und beim Deutschen Imkerbund. Auch dort ist Hartmut Lanz Mitglied. Schon bald wurden zwei weitere Wirtschaftsvölker angeschafft. Von einem befreundeten Imker, der altersbedingt sein Hobby aufgeben musste, übernahm Lanz später weitere Völker. Mit viel Fingerspitzengefühl und Vorsicht nähert sich Lanz seinen Bienen. Gestochen wird er kaum. "Und wenn, dann merke ich es gar nicht mehr so", meint er. Die Bienenstöcke werden vom Imker Beute genannt. Auch hier orientierte sich Lanz mehrmals um, bis er schließlich bei seinem jetzigen System Dadant landete. "Ich wollte die bienenfreundlichste Variante." Für Lanz ein wichtiges Thema. Die Fragen: "Welche Ansprüche hat ein Bienenvolk?, "Wie kann es sich optimal entwickeln?" und "Geht es ihm gut?", stehen bei ihm an oberster Stelle.

Dass er sich nicht nach Demeter-Richtlinien zertifizieren lässt, hat einen einfachen Grund. "Die Kosten für die Zertifizierung sind hoch", meint Lanz. "Ich imkere lieber bienengemäß, regional und auch für jeden nachvollziehbar zu einem Preis, der für die Honigliebhaber noch tragbar ist."

Und nicht nur die Bienen haben viel zu tun, auch die Arbeit des Imkers bedeutet vielfach noch Handarbeit: das Entdeckeln der Honigwaben, das Sieben, das Schleudern. "Aber dann ist der Honig noch lange nicht fertig", erzählt Lanz.

Jede Honig-Art enthalte neben den wertvollen Inhaltsstoffen eine ganz spezifische Kombination der verschiedenen Zuckerarten Glucose, Saccharose und Fructose. Um den perfekten Kristallisationspunkt zu finden und die Zuckerkristalle zugleich klein zu halten, rührt Lanz den Honig jeden Abend, manchmal mehrere Wochen hintereinander von Hand - bis die perfekte Cremigkeit erreicht ist. "Jeder Honig ist eben anders - je nachdem, ob die Bienen im Frühjahr in den Obstbäumen, im Raps oder im Sommer in den Linden waren", meint Lanz.

Dass Stadt und Bienen kein Gegensatz sind, hat Lanz schnell festgestellt. "Das Imkern in der Stadt klappt wunderbar", so Lanz. "Den Bienen geht es in der Stadt oft besser als in ausgeräumten, pestizidbelasteten Agrarlandschaften wie der Wetterau", sagt er. Die besten Bienenweiden seien hier blühende Bäume - Spitzahorn, Kirsche, Apfel, Linde und Kastanie. "Die Bienen mögen auch den Löwenzahn sehr gern, weil er viel eiweißhaltige Pollen enthält, den sie für die Aufzucht des Nachwuchses brauchen." Lanz freut sich, dass die Gärtnerei Koch ihn bei seiner Imkerei unterstützt und Platz für acht Völker zur Verfügung stellt. Gärtnereibesitzer Georg Koch arbeitet schon seit 30 Jahren selbst mit Nützlingen in seiner Gärtnerei und hat ein Herz für Insekten. Über Kochs vertreibt Lanz auch seinen Honig.

Auch in der Tourist-Information in der Schulstraße ist der Gießen-Honig ein echter Verkaufsschlager. "Ich bin beiden Betrieben sehr dankbar, dass sie mich bei der Vermarktung des Gießen-Honigs unterstützen", freut sich Lanz.