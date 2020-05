Gießener Start-up präsentiert mobile Handhygiene-Station

Falk Trompeter übergibt Bürgermeister Klaus Geise symbolisch die Gebrauchsanweisung. Foto: CIS

Gießen (red). Die CIS Construction Industry Solution GmbH mit Sitz in Gießen präsentierte erstmals ihre neu entwickelten mobilen Handhygiene-Stationen "hygi hands". Die rund zwei Meter hohen, robusten Module liefern berührungslos fließend warmes und kaltes Wasser, Handwaschseife und -desinfektionsmittel. Sie sind beispielsweise für den flexiblen Einsatz an Schulen, im Einzelhandel oder bei Veranstaltungen vorgesehen. Die Dreifach-Kombination aus Wasser, Seife und Desinfektion beseitigt Krankheitserreger effektiv. So hilft "hygi hands" dabei, Infektionsketten zu unterbrechen und Krankheiten vorzubeugen. "Mangelnde Handhygiene ist eine der Hauptursachen für Ausbreitung von Infektionskrankheiten. Das wirksamste Mittel ist erwiesenermaßen regelmäßiges und gründliches Händewaschen", sagt Lukas Heinz, einer der Gründer des Gießener Start-up-Unternehmens.

Die Stadt Blomberg in Ostwestfalen-Lippe erhielt die ersten acht Handhygiene-Stationen - als Spende von CIS. Blombergs Bürgermeister Klaus Geise nahm die Module auf dem Marktplatz dankend in Empfang. Für Falk Trompeter, einen der Mitbegründer von CIS, ist die Aktion eine Herzensangelegenheit: "Ich selbst bin Blomberger und möchte in meiner Heimatstadt mit dieser Spende ein Zeichen für Handhygiene im Alltag setzen, damit das öffentliche Leben schnell wieder hochgefahren werden kann", sagt er.

Viele weitere Kommunen, gemeinnützige Organisationen und Händler zeigen ebenfalls bereits Interesse an den neuartigen Handhygiene-Stationen von "hygi hands". So bekamen die ersten Edeka-Händler und Marktkauf-Filialen ihre "hygi hands"-Stationen geliefert - foliert und wunschgemäß individuell bedruckt.

CIS legt von Anfang an Wert darauf, schnell große Stückzahlen der "hygi hands"-Handhygiene-Stationen herstellen zu können. So können die Gießener bei Bedarf sofort flächendeckend liefern. In der nächsten Woche beginnt die Serienproduktion, das Patent ist angemeldet. CIS, im März 2020 gegründet, produziert ausschließlich in deutschen Handwerksbetrieben, übernimmt selbst den Vertrieb und kümmert sich auch um den Service.