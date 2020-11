Gießener Studierende diskutieren bei ZMI-Veranstaltung über die US-Wahl

Die zukünftige US-Vizepräsidentin Kamala Harris und der zukünftige US-Präsident Joe Biden feiern den Wahlsieg. (Foto: dpa)

GIESSEN. Das Zentrum für Medien und Interaktivität (ZMI) der Justus-Liebig-Universität (JLU) stellte Studierende in den Fokus der Diskussionen rund um die US-Wahlen. Unter dem Thema „Was geht uns das an? Studierende der JLU diskutieren über die US-Wahl“ hatten die Teilnehmer Milena Recht, Jesse Jamal Garip und Annabell Ramm die Möglichkeit, ihre Meinungen und Einschätzungen zur US-Wahl abzugeben, moderiert vom Studierenden Leon Hering. Im Gegensatz zu vorherigen Veranstaltungen waren Zuschauerfragen bei dieser Veranstaltung nicht zugelassen, die studentische Meinung stand im Vordergrund. Zum Zeitpunkt der Diskussion stand allerdings noch nicht fest, welcher der beiden Kandidaten die US-Wahl gewinnen sollte.

Vier Themenblöcke

Die Diskussion wurde in vier verschiedene Themenblöcke aufgeteilt, die sich an der Wahl orientierten. Behandelt werden sollten die Leistungen von US-Präsident Donald Trump während seiner Präsidentschaft, kulturelle Aspekte, soziale Komponenten und eine wirtschaftliche Einschätzung für die kommenden vier Jahre, sei es unter Biden oder unter Trump. Alle drei Teilnehmer machten zu Beginn deutlich, dass sie eine mehr oder weniger persönliche Verbindung mit den Vereinigten Staaten haben. „Ich war mit einem Amerikaner zusammen und wenn er mit seinen Eltern über Politik diskutiert hat, war die Stimmung meistens sehr angespannt“, meint Recht in ihrem Eingangsstatement. Für sie werde der Austausch zwischen Europa und den USA aufgrund der Präsidentschaft Trumps momentan erschwert.

„Die USA als ‚Land der Einwanderung‘ macht es den Menschen momentan unglaublich schwer“, so Recht. Garip hat die Vereinigten Staaten durch private Urlaube kennengelernt und ist in Indiana eine Weile zur Schule gegangen. „Ich überlege, ob ich ein Auslandssemester dort mache. Das hängt aber natürlich davon ab, wie sich die Lage dort entwickelt.“ Eben jenes Auslandssemester hat Ramm bereits in Kalifornien absolviert. „Ich war bereits als Kind von den USA fasziniert und habe mich dann entschlossen, dort ein Auslandssemester zu machen.“ Nach den kurzen Eingangsstatements brachte Moderator Hering bereits die erste Frage in den Raum: „Nach vier Jahren Präsidentschaft von Donald Trump, wie bewertet ihr seine politischen Leistungen?“

Die erste Antwort kam auch prompt. „Die Erfolgsrate des Präsidenten wird subjektiv anders wahrgenommen. Seine Anhänger halten zu ihm, egal was passiert“, meint Ramm. Er habe 43 Prozent seiner Versprechen gebrochen und ist bei Themen wie dem Mauerbau zu Mexiko oder den Steuersenkungen größtenteils gescheitert. „Mir fällt bei der Präsidentschaft Trumps als erstes der ‚muslim ban‘ ein, der vielen Menschen die Einreise in die USA verweigerte“, so Garip. Das soziale Klima habe sich verschlechtert und – egal wie kontrovers die Aussagen des Präsidenten seien – seine Wählerschaft unterstütze Trump.

Milena Recht betont jedoch auch die vermeintlichen Erfolge. „Mit seiner Wirtschafts- und Handelspolitik hat Trump viel bewegt. Er hat nicht unbedingt die beste Bilanz, hat aber beispielsweise die Steuerreformen vorangetrieben und keine neuen Kriege begonnen.“ Genauso kontrovers diskutiert wurde das Thema über die Mauer zu Mexiko. „Ich finde das Thema mit der Mauer unerträglich. Der Zweck heiligt nicht die Mittel, ich sehe das alles sehr problematisch“, meint Ramm diesbezüglich. Garip ergänzt dazu: „Wir in Europa leben in einer Welt ohne innereuropäischen Grenzen. Wir haben in Deutschland auch Erfahrung mit Mauern. Sie sind meistens nur Symbolik.“ Recht fällt besonders Trumps Rhetorik auf: „Die Rhetorik des Präsidenten, dieses ‚wir gegen die‘, das ist einfach nur supergruselig.“

Kultur und Soziales

Doch wie sehen die kulturellen und sozialen Aspekte in den Vereinigten Staaten aus? „Kulturelle Aspekte im Bezug auf Trump finde ich schwierig. Wir brauchen einen Präsidenten, der das Land wieder vereint, nicht weiter spaltet“, so Jesse Jamal Garip. Laut Recht spalten die Hauptthemen dort die Wähler. „Die Politik wird ein bisschen zur Kultur.“ Probleme sieht sie vor allem bei der Visavergabe. „Mehrere Facharbeitervisa wurden gestrichen, Praktikanten stehen vor ähnlichen Problemen.“ Dazu ergänzt Ramm: „Internationaler Austausch vermittelt interkulturelle Kompetenz von unschätzbarem Wert.“

Eben diese kulturellen und sozialen Aspekte sorgten dafür, dass auch Themen wie „Black Lives Matter“ in der deutschen Gesellschaft präsent wurden, meint Reich. „Ich finde es schade, dass das Thema erst nach dem Tod von George Floyd aufgegriffen wurde. Rassismus in der Polizei, auch in der deutschen, wird jetzt wieder Thema.“ Dass es auch positive Effekte gibt, wenn die Vereinigten Staaten international präsent sind, sieht Ramm ebenfalls am Beispiel der „Black Lives Matter“-Bewegung. Auch das Thema Polizeigewalt sei für Deutschland ein wichtiges Thema, meinen sowohl Ramm wie auch Garip am Ende ihrer Plädoyers.

Beim Thema Wirtschaft lag der Fokus vor allem auf dem Pariser Klimaabkommen und bei den möglichen Veränderungen, wenn Joe Biden Präsident werden würde. „Trump verhängt Sanktionen gegen deutsche Firmen. Trump stellt die Wirtschaft egozentrisch in den Vordergrund“, so Annabell Ramm. Aus Sicht von Recht würde sich unter einem Präsidenten Biden vermutlich nicht viel ändern: „Die Art, wie man miteinander kommuniziert, die würde sich ändern. Biden würde auch eine straffe Handelspolitik verfolgen und erst einmal die Innenpolitik bevorzugen. So super viel würde sich unter Joe Biden wohl nicht ändern“, meint die Studentin in ihrem Statement.

Annabell Ramm hingegen meint, dass Trump nicht in der Lage sei, sich die Sorgen seiner Leute anzuhören. „Wenn Biden gewählt werden sollte, hat er zumindest einen Plan für die Zukunft. Er hat einfach mehr Möglichkeiten.“ Moderator Hering stellt abschließend die Frage in den Raum, wie es die nächsten vier Jahre weitergehen könnte. Recht ist der Ansicht, dass sich unter Trump nichts ändern würde. „Der Fokus wäre weiterhin ‚America first‘, bei einer Wiederwahl würde das Vertrauen in die Demokratie sinken. Biden würde hingegen zuerst die innenpolitischen Themen angehen.“ Dem stimmt Garip zu. „Mit Trump wird es schwierig, man verliert den Glauben an die Demokratie.“ Dem schließt sich Ramm ebenfalls an. „Demokratie und ihre Gefährdung geht uns alle etwas an. Besonders wenn es um Menschenleben geht.“

Und die Folgen der Ära Trump? Für Garip sind die Anzeichen jetzt schon sichtbar: „Trumps Gesetze werden junge Leute länger begleiten als Leute über 60.“ Und eben die junge Generation ist es, die auch über die Folgen der US-Wahl 2020 debattiert hat. Denn alle sind sich in einer Sache einig: Trump hat das Präsidentenamt in den Vereinigten Staaten nachhaltig geschädigt.