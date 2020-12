Gießener Sven Franke läuft fürden guten Zweck

Sven Franke läuft für den guten Zweck. (Foto: Polizeipräsidium Mittelhessen)

GIESSEN - Einmal im Jahr nimmt sich der Marathon-Läufer Sven Franke ein großes Ziel vor: Bei einem Ultra-Marathon irgendwo in der Welt mitzumachen. Dabeisein ist entscheidend, nicht das Gewinnen. Seit 2012 läuft Franke Ultra-Marathons, seit 2014 läuft er ihn als Sponsorenlauf für den Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Gießen/Marburg e.V. Jedes Jahr ein neues Projekt, ein neues Land mit anderen Schwierigkeiten und Herausforderungen.

Dies geschieht nicht zum Selbstzweck, er stellt sich diesen Herausforderungen mit dem Ziel, Spendengelder für den Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Gießen zu generieren. Die Motivation dafür bekommt er durch seine Familie. „Ich habe zwei gesunde Töchter, ich will etwas von meinem großen Glück zurückgeben“, sagt er.

2019 lief er einen Ultra-Marathon in den USA, für dieses Jahr war Kambodscha im November geplant. „Die Planungen waren im vollen Gange, die Flüge waren schon gebucht“, berichtet er. „Wir hofften, dass es stattfinden könnte“, ergänzt er. Diese Hoffnung hat sich mittlerweile zerschlagen, zum einen wegen der Corona-Pandemie, zum anderen verletzungsbedingt.

Die Absage des Veranstalters kam Mitte Oktober und Franke begann, einen Alternativplan auszuarbeiten: Einen Etappenlauf von Flensburg nach Gießen (14 Tage – 14 Marathons), schließlich wollte er auch in diesem Jahr seinen Spendenlauf für das Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Gießen fortsetzen, denn der Dienst benötigt für seine Arbeit dringend Spenden. Diese freiwillige Verpflichtung, der er seit acht Jahren kontinuierlich nach kommt, wollte er auch in diesem Jahr unbedingt wieder erfüllen. Doch das endgültige Aus kam mit einer ärztlichen Diagnose: Bei ihm wurde im linken Knie ein Ödem im Knochen festgestellt, das extreme Belastungen unmöglich macht. „Die gute Nachricht ist, dass diese Verletzung reversibel ist, wenn man sich kategorisch schont“, berichtete Franke. „Der Nachteil daran ist, diese Verletzung ist langwierig und die Genesung kann bis zu einem Jahr dauern. Ich bin aber überzeugt, wieder fit zu werden“, sagte er und ergänzte: „Und wenn es mit dem Laufen nicht klappt, dann steige ich eben auf das Fahrrad um“.

Die zweite gute Nachricht ist, dass alle seine Sponsoren ihre Spendenzusagen eingehalten haben. Mit einem Rekordergebnis von 26 000 Euro. „Ich bin allen Spendern enorm dankbar für das Vertrauen, sodass die Kontinuität dieser Aktion erhalten werden konnte“, ergänzte er. Seit 2014 hat er insgesamt mehr als 133 000 Euro an Spenden erlaufen. Es ist eine so große Wertschätzung der Initiative, gepaart mit enormer Solidarität und Nächstenliebe. Die Übergabeveranstaltung fand zeitgemäß als digitale Zusammenkunft am Mittwochnachmittag statt. „Ich freue mich wirklich sehr, dass das Spendenergebnis in diesem Jahr sogar noch gesteigert werden konnte. Daher möchte ich ausdrücklich bei allen Sponsoren und Unterstützern bedanken“, sagte er. Bernd Paul, Polizeipräsident des Polizeipräsidiums Mittelhessen und Arbeitgeber, fasste das Engagement von Franke für den Verein treffend zusammen: „Sie sind zu einer echten Marke geworden, daher stehen die Sponsoren auch hinter Ihnen. Wir haben große Respekt für ihre Leistung.“

Kevin Lembach, Koordinationsfachkraft beim ambulanten Kinderhospizdienst in Gießen/Marburg, berichtete bei der virtuellen Spendenübergabe, dass das Jahr eine große Herausforderung gewesen sei, denn die primäre Aufgabe des ambulanten Kinderhospizdiensts ist die persönliche Unterstützung von Familien mit Kindern, die begrenzte Lebenserwartung haben. Eine Grundbedingung ist da eigentlich die persönliche Begegnung. „Wir mussten schnell sehr kreativ werden“, ergänzte er. Viele Veranstaltungen konnten nicht stattfinden und folglich war auch das Spendenaufkommen entsprechend geringer. Gregor Schmidt vom Deutschen Kinderhospizverein, dem Dachverband, zu dem auch der ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst gehört, bezifferte die Zahl des Spendenrückgangs mit rund 20 Prozent. „Umso dankbarer sind wir, dass die Aktion ‚running for children‘ so erfolgreich in diesem Jahr war“, ergänzte Pamela Stephens, Pressereferentin des Ambulanten Kinder-und Jugendhospizdiensts Gießen-Marburg.

Der ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst Gießen/Marburg betreut aktuell rund 21 Familien in Gießen und Umgebung. Franke will auf alle Fälle noch ein paar Jahre weiter Spenden sammeln, denn die Arbeit des ambulanten Hospizdiensts ist ihm enorm wichtig. „Als ich von dem Verein hörte, war ich beeindruckt, was dort alles geleistet wird. Ich weiß, dass hier jeder Cent gut angelegt ist.“