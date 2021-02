Gießener Tafel verteilt Schutzmasken an Bedürftige

Außer Lebensmitteln gibt es bei den Tafeln im Moment auch Schutzmasken. Symbolfoto: dpa

GIESSEN - "Jeder, der seine Lebensmittel abholt, bekommt sie automatisch", sagt Anna Conrad. Und meint damit die Masken, die das Land Hessen auch der Gießener Tafel kostenlos zur Verfügung stellt. Im gesamten Bundesland sind es eine Million medizinische Mund-Nase-Bedeckungen für 56 Einrichtungen. Die Verteilung der 12 000 Exemplare für die Tafel in Gießen soll nach Auskunft der Organisationsleiterin nach Verpackungseinheiten erfolgen. Aktuell werden 2800 Menschen, darunter 800 Kinder unter 14 Jahren, von der Tafel versorgt. "Vor der Pandemie konnten 18 Personen pro Tag zu uns kommen, jetzt sind es nur noch zwischen zehn bis zwölf", bedauert Anna Conrad im Gespräch mit dem Anzeiger. Zudem dürfen sich momentan lediglich zwei statt vier Haushalte gleichzeitig in den Räumlichkeiten aufhalten. Ein weiterer Haushalt könne allerdings das im Außenbereich errichtete Zelt nutzen.

Aufgrund der aktuellen Sicherheitsbestimmungen dürften auch nicht mehr so viele Ehrenamtliche wie zuvor zum Einsatz kommen. "Wir haben mehr Freiwillige als wir einsetzen können", lobt Anna Conrad. Normalerweise würden 300 Ehrenamtler helfen, derzeit sind es 250. "Einige von ihnen kommen sogar täglich."

Sowohl in puncto Arbeitskapazität als auch räumlich sei der Höchststand erreicht. "Wir haben aber lange Wartelisten, da immer mehr Menschen auf Unterstützung angewiesen sind", erklärt die Organisatorin. Zuletzt betraf das etwa 280 Haushalte.

Die Gießener Tafel hat fünf Außenstellen in Pohlheim, Reiskirchen, Lollar, Allendorf/Lumda und Linden. Haushalte in Gießen können per Bringdienst beliefert werden. "Auch hier haben wir eine stark ansteigende Nachfrage, vor allem von älteren Menschen, zu verzeichnen." Pro Tag könnten zehn Haushalte mit Lebensmitteln ausgestattet werden.

Die Tafeln in Hessen sind die zentrale Anlaufstelle für über 120 000 Bedürftige. 5000 ehrenamtliche Helfer verteilen mehrere tausend Tonnen an Essen pro Jahr. "Die Corona-Pandemie ist für sie alle eine ständige Herausforderung", betonte der hessische Innenminister Peter Beuth. Die Auslieferung der Masken sollte seitens des Landes bis zum 31. Januar abgeschlossen sein.