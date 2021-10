Gießener Umspannwerk für Energiewende gerüstet

Im Vergleich zu den Strommasten wirken die Mitarbeiter des Betreibers TenneT geradezu winzig. Etwa 30 Millionen Euro wurden in den Umbau investiert. Foto: Docter

GIESSEN - Etwa so muss sich ein Käfer fühlen, der während des Physikunterrichts in der Schule über einen Tisch krabbelt, auf dem der Lehrer ein Experiment zur Elektrizität aufgebaut hat. Doch es sind keine 230 Volt, die hier durch die Stromleitungen fließen, sondern ganze 380 000 Volt. Nicht zu überhören ist das ständige Knistern in den Hochspannungsleitungen, wenn es zu Teilentladungen kommt. Beim Rundgang über das circa 60 000 Quadratmeter große Gelände des Umspannwerks des Netzbetreibers TenneT in der nördlichen Weststadt fühlt man sich als Mensch inmitten dieses "Waldes" aus riesigen Masten, Trafos und hohen Isolatoren aus Porzellan ziemlich klein. Dieser Eindruck hat sich seit Ende 2016 eher noch verstärkt. Seitdem wurde für etwa 30 Millionen Euro nahezu die komplette Anlage erneuert, um für die Energiewende gerüstet zu sein und die Versorgungssicherheit der Haushalte mit Strom auch weiter zu gewährleisten.

Außer den drei gewaltigen, fast hausgroßen Transformatoren, die noch aus den 90er-Jahren stammen und weiterhin ihren Zweck erfüllen, "ist hier alles neu", erläutert René Huth, Projektleiter des Umbaus, im Gespräch mit dem Anzeiger. In der Regel sei es alle 40 bis 50 Jahre erforderlich, ein solches Umspannwerk zu modernisieren. Was das betrifft, war es also für die noch aus dem Jahr 1965 stammende Vorgängeranlage längst an der Zeit. Doch es gibt noch einen anderen bedeutenden Grund, wie TenneT-Pressesprecher Markus Lieberknecht hinzufügt: Das Umspannwerk Gießen-Nord ist im knapp 13 000 Kilometer langen Stromnetz des Unternehmens mit seinen circa 15 000 Masten aufgrund der zentralen Lage in Deutschland "ein wichtiger Verteilknoten".

Die hier entlangführenden Nord-Süd-Leitungen versorgen unter anderem auch das Rhein-Main-Gebiet und Regionen rund um Wetzlar und Dillenburg. Immer größer ist darin im Laufe der Jahre der Anteil erneuerbarer Energien geworden, die im Norden vor allem von Windkraftanlagen - davon ein Großteil "offshore", also "vor der Küste" im Meer - und im Süden eher durch solare Technik erzeugt werden. "Mit dem Atom- und Kohleausstieg wird immer mehr Windstrom aus dem Norden in den Süden fließen", berichtet Lieberknecht. Da bundesweit bis spätestens Ende 2022 das letzte Atomkraftwerk und bis 2038 das letzte Kohlekraftwerk abgeschaltet werden soll, führe das zu einem "Wechsel von zentraler auf dezentrale Stromerzeugung", erklärt Huth. Entsprechend müssen sich die großen Netzbetreiber darauf einstellen und ihre Anlagen zukunftssicher machen. Wie das nun auch in Gießen geschehen ist.

Trotz überall erforderlicher Umbauten müssen Haushalte, Wirtschaft und Industrie währenddessen natürlich weiter Strom erhalten und Netzausfälle verhindert werden. Und das sei bei diesem Projekt "eine große Herausforderung" gewesen, so René Huth. Denn die Arbeiten am Umspannwerk inklusive Rückbau der alten Technik und Infrastruktur sind "im Betrieb" erfolgt. Das Ganze war deshalb in vier Bauabschnitte unterteilt, in denen jeweils nur einer der drei Haupttransformatoren abgeschaltet wurde. Jeder dieser großen Trafos, der die 380 000 Volt für die Weiterleitung in regionale Netze auf 110 000 Volt umspannt, könne bis zu 450 000 Haushalte versorgen, verdeutlicht Lieberknecht die Leistungsfähigkeit.

Gerade durch Wind erzeugter Strom sei allerdings auch "wetterabhängig", wenn etwa "eine Flaute am Meer" herrsche, gibt der Pressesprecher zu bedenken. Um auch in solchen Fällen das Netz stabil betreiben zu können, wurden auf dem Areal zwei jeweils mehr als 100 Tonnen wiegende und über vier Meter hohe und lange Kompensationsspulen installiert, die in eigens dafür errichteten Gebäuden untergebracht sind. Der Transport der von Siemens in Nürnberg hergestellten Spulen war im August 2019 zunächst per Schiff auf Rhein-Main-Donau-Kanal, Main und Rhein erfolgt, um dann in Koblenz auf einen Schwerlasttransporter umgeladen und bis nach Gießen gefahren zu werden. Ein Aufwand, der sich gelohnt hat. Denn sollten Störungen im Netz auftreten, können diese durch all die Technik schon frühzeitig "abgefangen werden", betont Huth.

Das Umspannwerk wird weitgehend "ferngesteuert", die Anlage sei "selbst überwachend", erläutert Thomas Parchmann, einer der Hauptverantwortlichen für den Umbau. Im Übrigen habe Deutschland neben der Schweiz weltweit "die höchste Versorgungssicherheit bei Strom", weiß er zu berichten. Schon ohne die lokalen Ortsnetze hat das bundesweite Stromnetz eine Länge von rund 35 000 Kilometer, etwas mehr als ein Drittel davon betreibt TenneT. Für die 15 Umspannwerke des Bayreuther Unternehmens in Hessen sind allerdings nur 18 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Einsatz. Zu ihren Aufgaben gehören unter anderem die technische Überwachung der Anlagen und regelmäßige Kontrollgänge. Dabei hat man auf dem Gießener Areal beispielsweise entdeckt, dass sich Dohlen in zahlreichen Strommasten eingenistet hatten. Für die Rabenvögel wurden deshalb eigene Nistkästen aufgehängt.