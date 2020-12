Gießener Verein "Alarm!"gegen Sexkauf und Menschenhandel

154 Gedenktafeln, 154 Schicksale: Mit dieser Protestaktion ging der Verein in die Öffentlichkeit. Foto: Schäfer

GIESSEN - Käuflichen Sex zu kriminalisieren, ist das Bestreben des Gießener Vereins "Alarm! Gegen Sexkauf und Menschenhandel". Wer am Samstag im Seltersweg bei den "Schwätzern" vorbeiging, dem fielen auf dem Pflaster um die Skulptur herum 154 Gedenktafeln auf. Darauf brachten die Vereinsmitglieder 154 polizeilich dokumentierte Fälle in die Öffentlichkeit. Großes Interesse wie auch Betroffenheit rief die Aktion bei zahlreichen Passanten hervor: Über 100 Personen schlossen sich spontan der Forderung nach der bundesweiten Einführung des propagierten "Nordischen Modells" an und unterschrieben einen entsprechenden Brief an die Bundestagsabgeordneten.

Eines der aufgeführten Schicksale betrifft eine 40-Jährige: Leyhan geht in ihrer Wohnung in einer deutschen Kleinstadt der Prostitution nach. An einem Tag im September wird sie von einem Bekannten tot in ihrer Wohnung aufgefunden, ermordet durch stumpfe Gewalteinwirkung und das Überziehen einer Plastiktüte über den Kopf. Der Polizei gelingt es, den mutmaßlichen Täter zu ermitteln. Er ist ein Freier. Mehrere Ermittlungsverfahren wegen Sexualdelikten liefen bereits gegen ihn - ohne, dass er zuvor jemals überführt werden konnte.

Dieses Schicksal fügt sich ein in eine lange Liste: Rund 90 Prostituierte wurden in Deutschland seit der Legalisierung der Prostitution ermordet, meist von einem Freier oder Zuhälter erstochen oder erdrosselt. Weitere 60 Prostituierte überlebten einen Mordversuch knapp. Diese Gewalt sei symptomatisch für das System Prostitution, in dem Menschen - allen voran Frauen und Mädchen - zur Ware und Opfer sexueller Ausbeutung werden. Doch weder in Politik noch Gesellschaft bestehe bisher ein Problembewusstsein, kritisiert der Verein.

Das "Nordische Modell" ist ein alternativer Ansatz im Umgang mit Prostitution, welcher Ende der 1990er Jahre in Schweden entwickelt und umgesetzt wurde. Grundgedanke ist, dass Prostitution ein System der Gewalt und grundsätzlich mit dem Ziel der Gleichberechtigung und Gleichwertigkeit von Frauen und Männern unvereinbar ist.

Um Prostitution daher effektiv zu bekämpfen, wird die Nachfrage, also der Sexkauf, unter Strafe gestellt. Auch das Profitieren anderer von der Prostitution, sprich Zuhältertum, ist illegal. Gleichzeitig wird den Prostituierten eine umfassende Ausstiegshilfe und eine reale Alternative geboten. Schließlich ist auch die gesellschaftliche Aufklärung ein zentrales Element dieser Strategie.

Da sich dieser Ansatz als sehr effektiv und erfolgreich erwiesen hat, sind viele Länder dem schwedischen Vorbild bereits gefolgt: Zunächst die skandinavischen Länder Norwegen und Island, inzwischen auch Kanada, Irland, Frankreich und Israel. Auch das Europäische Parlament verabschiedete bereits 2014 eine Resolution, in der es den Mitgliedsstaaten empfiehlt, die Inanspruchnahme von käuflichem Sex zu kriminalisieren.

Respektvolles Miteinander

Alarm! ist ein Verein, in dem sich Frauen und Männer aus Gießen und Umgebung zusammengeschlossen haben, die ein klares Zeichen gegen Sexkauf und Menschenhandel setzen möchten und für ein gleichwertiges und respektvolles Miteinander der Geschlechter insbesondere in Gießen und Mittelhessen eintreten. Der Verein vertritt die Position, dass Prostitution Frauen zerstört und ihre Not ausnutzt. Auch, dass ein gleichberechtigtes und respektvolles Miteinander der Geschlechter mit Prostitution und ihrer Tolerierung nicht möglich ist. Zudem fördere sexuelle Prostitution sexuelle Übergriffe und sexualisierte Gewalt. Mit Menschenrechten sei sie nicht zu vereinbaren. Deshalb fordert der Verein mehr öffentliche Diskussions- und Informationsveranstaltungen, den Ausbau der Unterstützungsstrukturen für Prostituierte und Aussteigerinnen sowie Sensibilisierungsmaßnahmen in Bildungseinrichtungen. Dazu werden Workshops zur Loverboy-Methode angeführt, über die junge Frauen in die Prostitution gedrängt werden.

