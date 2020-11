Gießener Verein "Gefangenes Wort" über die Inhaftierung des Verlegers Kavala

Demonstranten skandieren im Juni 2013 Parolen von einer Barrikade in Istanbul gegen das massive Vorgehen der türkischen Regierung gegen die Gezi-Proteste. Archivfoto: dpa

GIESSEN - Meinungsfreiheit ist ein Menschenrecht - und dennoch wird dieses Recht noch immer in vielen Teilen der Welt unterdrückt. Hervorgegangen aus einer studentischen Initiative, hat es sich der Gießener Verein "Gefangenes Wort" zur Aufgabe gemacht, auf die Gefährdung der Meinungs- und Pressefreiheit aufmerksam zu machen. Seit der Gründung im Jahr 2012 stellen Studierende und Alumni der Justus-Liebig-Universität einmal im Monat im Gießener Anzeiger ein Einzelschicksal zensierter, bedrohter, verfolgter, inhaftierter und ermordeter Journalisten und Schriftsteller vor. Diesmal berichtet Dennis Klose über Mehmet Osman Kavala

Der türkische Verleger und Unternehmer Mehmet Osman Kavala befindet sich seit Oktober 2017 in Untersuchungshaft. Dem renommierten Kulturförderer wurde vorgeworfen, sowohl an den Gezi-Protesten 2013 sowie am versuchten Militärputsch von 2016 beteiligt gewesen zu sein. Auf einen überraschenden Freispruch im Februar 2020 folgte kurz darauf die erneute Festnahme. Seitdem sitzt Kavala in Untersuchungshaft. Gegen die Richter, die ihn im Februar freigesprochen haben, wird seitens der türkischen Behörden ermittelt.

Um die Meinungs- und Pressefreiheit in der Türkei steht es nicht gut, wie der Fall Osman Kavala zeigt. Der Erbe eines großen Tabakunternehmens gilt als Förderer von Zivilgesellschaft und Kultur innerhalb der Türkei. Innerhalb der vergangenen 30 Jahre hat er zahlreiche Stiftungen und Organisationen mitbegründet und unterstützt. Hierzu zählen unter anderem die Kulturstiftung "Anadolu Kültür", die sich für die kulturelle Verständigung innerhalb des Landes einsetzt, sowie der Iletisim Verlag, der Literatur zu Tabuthemen in der Türkei veröffentlicht. Der Kulturförderer beteiligt sich hiermit an Diskussionen von Themen, die der Regierung in Ankara vermutlich unbequem sind, hierzu zählt auch seine Unterstützung von Amnesty International oder seine Mitgliedschaft in der Open-Society-Stiftung, die sich weltweit für Bürgerrechte engagiert.

Kavala wurde im Oktober 2017 in Istanbul festgenommen, seit dem folgenden November ist er im Hochsicherheitsgefängnis in Silivri inhaftiert. Ihm wurde zunächst vorgeworfen, die sogenannten Gezi-Proteste von 2013 mit ausländischer Hilfe finanziert haben. Die Anklageschrift, die im Februar 2019 veröffentlicht wurde, macht ihn und 15 Mitangeklagte für Verbrechen der Protestierenden von 2013 verantwortlich. Zusätzlich wird ihm eine Beteiligung am versuchten Militärputsch von 2016 unterstellt.

Die Proteste rund um den Gezi-Park in 2013 haben als Demonstration für den Naturschutz und gegen den Abriss einer Parkanlage in der Istanbuler Innenstadt begonnen, entwickelten sich jedoch bald zu einem der größten Proteste gegen die Regierung Erdogans. Letzterer bezeichnet die Proteste heute als versuchten Umsturzversuch und spricht von einem "niederträchtigen Angriff, der es auf den Staat und das Volk abgesehen hat".

Am 18. Februar 2020 wurden Kavala sowie acht Mitbeklagte vom Strafgericht in Istanbul aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Nur wenige Stunden nach dem Urteil wurde Kavala jedoch erneut festgenommen, der Staatsanwalt erklärte hierzu, dass man den Freispruch anfechten werde. Gleichzeitig wurden neue Ermittlungen seitens der Strafverfolgungsbehörden eröffnet. Kavala wird diesmal der "gewalttätige Versuch des Sturzes der konstitutionellen Ordnung" im Kontext des versuchten Militärputsches von 2016 vorgeworfen. Diverse Mitglieder der internationalen Gemeinschaft kritisierten das Vorgehen bereits in der Vergangenheit, so bezeichnet Bundesaußenminister Heiko Maas die erneute Festnahme als "nicht nachvollziehbar", die Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses des Bundestags, Gyde Jensen, beschreibt das Vorgehen als "bewussten Psychoterror".

Der Fall Kavala zeigt wieder einmal die staatliche Willkür in der Strafverfolgung innerhalb der Türkei, Meinungs-und Pressefreiheit sind hier seit Jahren bedroht. Ein solches Vorgehen ist der Reputation der Türkei bei der internationalen Gemeinschaft sowie den Bemühungen um eine Mitgliedschaft in der EU sicherlich nicht dienlich. Vor allem aber führt es erneut vor Augen, dass Meinungsfreiheit keine Selbstverständlichkeit ist.