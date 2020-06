Gießener Verein „gipanic“ engagiert sich in Nicaragua

Hygieneartikel für die Landbevölkerung Nicaraguas wurden dank der Koordination des Gießener Vereins in der Siedlung Pueblo Nuevo verteilt. (Foto: Fundación Tierra)

GIESSEN - (red). Nicaragua gehört zu den Ländern, die trotz akuter Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus im Stadion die Fußball-Saison durchspielen. Es wird geboxt und Baseball geschlagen, als sei die Welt noch in Ordnung. Bars und Restaurants sind geöffnet, der staatliche Schulunterricht wird weiter durchgeführt. Aus diesem Grund findet der durch den „Verein zur Förderung der Städtepartnerschaft Gießen – San Juan del Sur und Region in Nicaragua (kurz ‚gipanic‘)“ geförderte, weiterführende Wochenendunterricht ebenfalls statt. Seitens des Vereins wurde geraten, darauf zu verzichten, aber der Druck, den Anschluss zu verlieren, war wohl zu stark.

Da entstand die Idee, Hilfe zur Vorbeugung gegen die Ausbreitung von Covid-19 zu organisieren. Gemeinsam mit zwei Nichtregierungsorganisation wurden Informationsmaterial und Hygieneartikel gekauft. Zunächst wurden an den Schulen in den Siedlungen La Tortuga und Bernardino Diaz Ochoa die Lehrer und Schüler für Risiken und Vorbeugungsmaßnahmen sensibilisiert und Schutzmasken, Desinfektionsmittel sowie Seife ausgegeben. Alle Beteiligten sollen das Gelernte und die Materialien in ihren Familien verteilen. In weiteren sechs ländlichen Siedlungen (San Antonio Sur-Ceilan, Monte Cristo, Mira Valle-Toro Venado, Collado, Barbudo und Pueblo Nuevo) wurden persönliche Schutzausrüstung und Verhaltensinformationen an die Einwohner überreicht. Hier konnte „gipanic“ insgesamt 359 Familien mit rund 1780 Personen unterstützen. Weiter wurden an bedürftige Familien Lebensmittel ausgegeben, da bei vielen, auch durch den fehlenden Tourismus, jegliches Einkommen weggebrochen ist. Das ist ein erstes Ergebnis der finanziellen Hilfe zur Vorbeugung gegen die Ausbreitung des Coronavirus und zeigt, wie wertvoll eine Städtepartnerschaft in schwierigen Zeiten ist.