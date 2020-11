Gießener Verein "Kinderherzen heilen" mit 7000 Euro unterstützt

Glückliche Gesichter bei der Spendenübergabe: Oliver Stahl und Ruth Knab. Foto: Kremer

GIESSEN - "Grenzen erfahren für Kinder, die Grenzen erfahren" lautet das Motto des Vereins "Radeln für Kinder", der erneut - unter besonderen Voraussetzungen - stolze 7000 Euro für "Kinderherzen heilen" sammeln konnte. Was beim "Race across America" an Kilometern erstrampelt werden konnte, musste nun in der näheren Umgebung, teils digital, zurückgelegt werden. Wie kreativ die Hobbysportler mit dieser Herausforderung umgegangen sind, zeigt ihr Projekt "In 80 Tagen um die Welt".

Acht Radler machten es sich zur Aufgabe, die Welt in 80 Tagen virtuell zu umrunden. Anstatt den Mount Everest zu bezwingen, fuhren sie beispielsweise 16-mal den Großen Feldberg im Taunus hoch, um auf die entsprechende Kilometerzahl zu kommen. Mit solchen Aktionen könne man auf sich aufmerksam machen, erklärt der Vorsitzende Oliver Stahl - und nur die Aufmerksamkeit vieler halte die bedeutende Arbeit des Vereins am Leben. Auch sei es wichtig, über die Arbeit der Spendenempfänger zu informieren. Gerade in diesem Jahr solle verdeutlicht werden, dass es viele Risikopatienten unter 80 Jahren gebe, die auf Hilfe und finanzielle Unterstützung angewiesen seien - eben auch Kinder mit Herzfehlern. Ruth Knab, die Vorsitzende von "Kinderherzen heilen", ist sehr dankbar. Neben gemeinsamen Aktionen, Familienfreizeiten oder Weihnachts- und Sommerfesten werde schließlich auch das Personal nur durch Spenden finanziert. Außerdem organisiert der Verein kliniknahe Wohnungen für Eltern, deren Kinder temporär nach Gießen verlegt wurden. Da Gruppenaktivitäten verschiedener Familien unter den Bedingungen der Pandemie kaum stattfinden konnten, verschickte der Verein kleine Päckchen mit Süßigkeiten und Kraft schenkenden Worten an die Eltern. Man wolle in diesen besonders schwierigen Zeiten zeigen: "Wir sind da."