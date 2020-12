Gießener Videodreh mit Überraschung

Harfenistin Cordula Poos und Bassist Peter Herrmann sind derzeit zusammen als "GiessenStreamTeam" vor und hinter der Kamera unterwegs - und hier bei Ligne Roset in der Plockstraße zu Gast. Foto: Schultz

GIESSEN - Eigentlich schien alles klar für die beiden Musiker Cordula Poos und Peter Herrmann, die derzeit als "GiessenStreamTeam" unterwegs sind: Ging es doch einfach um einen neuen Drehtermin für ihre aktuelle Videoreihe zur Unterstützung regionaler Musiker. Der Treffpunkt war gut geeignet, denn das Einrichtungshaus Ligne Roset zeigt gerade eine Auswahl von Monika Wegeners originellen "Rahmenkunstwerken", die ebenfalls der gebeutelten Kunstszene zugutekommen sollen und prima zum schicken Ambiente des Geschäfts passen. Aber dann kam es ein bisschen anders.

Zunächst klärten Herrmann und Poos, wie die neue Folge ihrer Videoreihe beginnen sollte. Zudem musste die Einstellung fürs Tageslicht angepasst werden, um die Bilder natürlich aussehen zu lassen. Während Herrmann noch eine Kameraposition suchte, legte sich Poos die Worte für ihre Anmoderation zurecht. Dann Kamera an, Poos klopft von außen an die Tür, Geschäftsführerin Katrin Layer öffnet, Einmarsch ins Geschäft und Interview am Küchentisch mit Monika Wegener - alles ohne Schnitt. Die Gießenerin erklärte nun kurz, welche Kunstaktion sie gerade ins Laufen gebracht hat. Ihr Ziel war, einfach Kunst in einer konkreten Begrenzung zu machen. Sie spornte ihre Freunde an, ebenfalls solche "Rahmenkunst" zu schaffen, und die Idee zündete grandios. Schließlich kam sie auf die Idee, die Werke zu einem guten Zweck zu verkaufen. Titel der Aktion: "ARTig auf Abstand".

Doch jetzt kam eine Überraschung: Wegener hatte einen Umschlag dabei - einen großen. Den übergab sie an Cordula Poos, und die staunte nicht schlecht, als sie tatsächlich 1000 Euro darin fand. Mit strahlendem Lächeln bedankte sie sich. Zu berichten gab es von ihrer Streamingreihe nur Positives: "Alle Menschen, denen wir begegnen, zeigen sich gerade von ihrer besten Seite. Die Bereitschaft, uns Musiker zu unterstützen, ist sehr groß." Ihre auf YouTube veröffentlichten Clips erreichten bisher insgesamt etwa viertausend Klicks. Der erste Clip schaffte sogar tausend, wie sie dem Anzeiger stolz berichtete.

SERVICE d Die von Peter Herrmann und Cordula Poos gedrehten Clips mit Musikern und Künstlern aus der Region sind auf YouTube unter dem Stichwort "Giessen-StreamTeam" abrufbar. Täglich um 18 Uhr kommt eine neue, rund halbstündige Folge hinzu. Für die Aktion gespendet werden kann an folgende Bankverbindung: Cordula Poos, Sparkasse Gießen, IBAN: DE32 5135 0025 0005 617405. Verwendungszweck: GiessenStreamTeam. Die "Rahmenkunstwerke" von Monika Wegener sind bis Weihnachten bei Ligne Roset zu sehen und zu kaufen. Der Erlös kommt ebenfalls Künstlern aus der Region zugute. Das Projekt ist auf der Homepage www.artigaufab-stand.de zu finden. (hsch)

Die Gießener Geschäftsführer von Ligne Roset, Katrin Layer und Thomas Bauer, gaben Monika Wegeners Aktion gerne ihre Unterstützung, und die Aktion des "GiessenStreamTeams" unterstützen sie ebenfalls mit Freuden. Monika Wegener wiederum freute sich, dass ihre Kunst- und Spendenaktion so großen Erfolg gehabt hatte. Anschließend gab Poos für Wegener - "als Dankeschön für dich" - zwei Lieder auf der Harfe zum Besten. "Die Stimmung und die Akustik hier sind ja wie in einem Wohnzimmer", freute sie sich. Es stand sogar ein festlich geschmückter Weihnachtsbaum im edlen Ambiente.

Zwischen den Stücken führten Herrmann und Poos vor der Kamera ein Gespräch über die aktuellen Umstände, unter denen die meisten Musiker der Region leiden. "Normalerweise habe ich als Harfenistin vor Weihnachten jedes Wochenende mehrere Auftritte, man kommt da kaum zur Ruhe", berichtete sie, "das ist mir alles weggebrochen."

Die von ihr und Herrmann initiierte Videoserie ist inzwischen bei zehn Clips angekommen, die bei YouTube zu finden sind. Schließlich soll daraus ein richtiges Archiv entstehen, das man sich gemütlich zu Hause anschauen kann. Jeden Tag um 18 Uhr wird eine neue Folge veröffentlicht. Die Aktion ist eine bedeutende Maßnahme, mit der Poos und Herrmann konkrete Hilfe durch Spenden der Zuschauer für wirtschaftlich bedrohte Musiker schaffen. Das ist bei aller Freude auch eine Menge Arbeit, die täglich ein paar Stunden in Anspruch nehmen kann.

Zuvor hatte das "StreamTeam" bereits einen anderen Drehtermin absolviert, anschließend ging es direkt ins "Who Killed The Pig" zu Balu, einer jungen Gießener Sängerin. Selbstverständlich muss das gedrehte Material vor der Veröffentlichung noch einmal komplett gesichtet werden, und einige Korrekturen fallen auch immer an. Bisher gab es Auftritte von Weltmusiker Markus Wach ("Mala Isbuschka"), Gitarristin Tess Wiley, Flötistin Susanne Oehler und Regina Wendt und Cellist Torsten Oehler, Jazzpianist Sebastian Scobel, Jorid und Joerg Helfrich (Violine im Stadttheater und Gitarre bei "Captain Overdrive"), Entertainer Florian Roehrich, last not least von Cordula Poos.

Und das ist erst der Anfang. Die Reihe verursacht Aufmerksamkeit, viele Zuschriften mit Lob und Kritik sind zu verzeichnen. "Ein Zuschauer hat uns dabei auch einige sehr wichtige und konstruktive Hinweise geschickt", berichtete Herrmann.