Gießener Wahlorganisatorin im Dienst der Demokratie

"Für mich beginnt der Wahltag kurz vor 7 Uhr", erzählt Tabea Heipel-Krug. Foto: Scholz

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Spannung am Wahlabend hat unterschiedliche Gesichter. Während Kandidaten wie Alexander Wright von den Grünen oder Frank-Tilo Becher von der SPD sicher das persönliche Ergebnis im Fokus haben, werden die meisten mit den gewählten Parteien oder Personen fiebern. Tabea Heipel-Krug hat einen eigenen Blick. "Für mich beginnt der Wahltag kurz vor 7 Uhr. Während ich ins Büro komme, klingelt schon das Telefon", lächelt die sympathische 32-Jährige. Seit Sommer 2020 ist sie stellvertretende Wahlleiterin der Stadt. Wahlbezirke, Wahlräume, Betreuung und Einrichtung der Wahlvorstände, die Geschäftsführung für den Wahlausschuss, die Organisation der Briefwahl - das Aufgabenfeld der Alsfelderin ist breit. Die Vorbereitung der Urnengänge beginnt für sie teils sechs Monate vor dem Termin.

"Herzensangelegenheit"

Momentaufnahmen: Am Mittag des 15. März türmen sich die Briefwahlunterlagen im vierten Stock des Rathauses. Die Auszählung der Kommunalwahl läuft noch. Deshalb: ein kurzes, wie immer sehr freundliches Gespräch, dann düst Tabea Heipel-Krug zurück an ihren Rechner. Es ist der Hermann-Levi-Saal, in dem sich am Abend des 26. September wieder Wahlunterlagen türmen. An einem großen Tisch zählen zahlreiche Helfer. Wo Frau Heipel-Krug ist? "Grad war sie noch hier", wirft der Wahlhelfer einen suchenden Blick in den Raum. Doch die stellvertretende Wahlleiterin ist schon zur nächsten Auszählstation aufgebrochen.

"Es ist mir immer eine absolute Herzensangelegenheit, dass die Briefwahl gut betreut wird. Briefwahlauszählung ist noch ein bisschen komplexer. Deshalb drehe ich immer mehrere Runden, um bei allen zu schauen, ob alles in Ordnung ist. Das würde ich natürlich auch gern bei den Wahllokalen machen, aber das sind zu viele", erklärt die 32-Jährige. Ein Morgen in der vergangenen Woche. Entspannt sitzt Tabea Heipel-Krug an ihrem Schreibtisch. Die Ruhe vor der Stichwahl? Wer weiß. Klar ist dagegen: "Wenn man so eine Stelle wie ich macht, muss man ein Grundinteresse für Demokratie haben. Sonst ist schwer nachzuvollziehen, was dranhängt oder die Kandidaten durchmachen. Und auch wenn das für uns mehr Arbeit bedeutet, wollen wir eine hohe Wahlbeteiligung. Für eine solche Haltung muss man ein gewisses Grundbedürfnis nach Demokratie haben", führt Heipel-Krug aus.

Wie viel Privatleben sie im Umfeld einer Wahl hat? "Zu wenig", lacht sie. Ausgleich gibt es trotzdem: "Ich habe ein kleines Kind. Wir haben zusammen unheimlich viel Spaß, wenn wir zum Beispiel spazieren, zum Kinderturnen oder ins Schwimmbad gehen. Das ist ein guter Ausgleich, denn dann ist die Welt eine andere."

Am Wahltag werde es für sie ab etwa 8 Uhr ruhiger, wenn alle in den Wahllokalen ihren Dienst aufgenommen haben. "Dann rufen eher Wähler an, die Fragen haben oder auch ihr Wahllokal suchen. Ab nachmittags bereiten wir die Briefwahl vor. Und dann kommt auch schon der Aufbau für die Ergebnispräsentation, die ab 18 Uhr beginnt. Zu dem Zeitpunkt bereiten wir uns auf die Anrufe der Wahlvorstände vor. Viele rufen zwischen 19 und 21 Uhr an, einzelne später. Wenn ich das Rathaus verlasse, ist es zwischen Mitternacht und - der Rekord war jetzt bei der Bundestagswahl - 4 Uhr."

Corona ist für Heipel-Krug und Kollegen eine besondere Herausforderung. "Bei der Kommunalwahl im März haben wir vieles zum allerersten Mal machen, und schnell Entscheidungen treffen müssen. Wir haben zum Beispiel kurzfristig ein Testangebot aus dem Boden gestampft. Wir packen immer für unsere Wahlvorstände Taschen. Das war früher gar nicht so wild. Sie haben Unterlagen bekommen, Infomaterial und eben einfach Dinge, die sie am Wahltag brauchen. Jetzt sind Unmengen an Hygienematerial drin." Flächendesinfektion, Reinigungsmittel, Masken, Zollstöcke oder Absperrklebeband seien Dinge, an die man vorher im Zusammenhang mit Wahlen nie gedacht habe. "Ich finde total bemerkenswert, was die Leute in den Wahllokalen leisten. Da ist zum einen das Wahlrecht, mit dem sie alle paar Jahre zu tun haben. Und jetzt müssen sie die ganzen Corona-Maßnahmen nicht nur umsetzen, sondern auch durchsetzen." Früher sei sie selbst regelmäßig Wahlhelferin im Heimatdorf gewesen. "Das war immer cool, denn man kannte die Leute. Irgendeiner hatte Kaffee dabei ein anderer Kuchen." Schwieriger sei es wegen der Fremdheit untereinander in großen Städten.

Gießen habe dagegen eine schöne Größe. "Ich finde die Stadt superspannend, weil Gießen eine sehr gute Mischung hat aus jungen Menschen mit den Studierenden, aber auch eine Art Dorfleben in den Stadtteilen. Das ist etwas Besonderes", so die stellvertretende Wahlleiterin, die in Wiesbaden berufsbegleitend studiert hat und seit 2017 in der Stadtverwaltung arbeitet.