Gießener Wanderer hatte Déjà-vu-Erlebnis im Schwarzwald

Die Kapelle auf dem Hörnleberg im Schwarzwald – nicht nur für Stefan Krauskopf ein besonderer Ort.

GIESSEN - Das ist doch mal eine positive Corona-Geschichte! Mit einem ganz persönlichen Déjà-vu-Erlebnis wurde der passionierte Wanderer Stefan Krauskopf aus Gießen im Schwarzwald konfrontiert.

Nachdem er im vergangenen Jahr den Pilgerweg „Camino San Benedetto“ im grünen Herzen Italiens gegangen war, wollte er denselben Weg in diesem Frühjahr eigentlich erneut gehen, denn im Vorjahr war das Wetter, mit Regen und Schnee, ausgesprochen schlecht. „Doch Corona machte mir einen Strich durch die Rechnung und hat mir Italien versperrt“, erzählt der sportliche Mittelhesse, der in Gießen auch als Vorsitzender der Freimaurerloge „Ludewig zur Treue“, bekannt ist. Für ihn ist Pilgern „meditieren mit den Füßen. Es macht süchtig und ist wunderschön“, bekennt er. Dabei ist er nicht einmal besonders religiös, hat aber ein Faible für das Spirituelle entwickelt, dass ihm auf verschiedenen Pilgerpfaden in der Vergangenheit immer wieder begegnete. Und weil es nicht nur in Italien Pilgerwege gibt, entschied sich Stefan Krauskopf im Mai spontan zunächst zu einer Woche Mosel-Pilgern von Stolzenfels nach Trier, wo sich das einzige Apostelgrab nördlich der Alpen, das des heiligen Matthias, befindet. „Abends, am Etappenende, rauche ich gerne eine dominikanische Corona-Zigarre (Corona = Zigarrenmaß) und trinke dazu einen leckeren Moselwein“, schrieb er humorvoll von unterwegs. Wie immer auf seinen Reisen, die den naturverbundenen Gießener, der sein Brot als Medizinprodukteberater für BICOM-Bioresonanz-Geräte verdient, auch schon fernab der üblichen Touristenpfade zu dem afrikanischen Nomadenvolk der Touareg gezogen hat, waren für ihn das Wandern im Einklang mit der Natur und die Begegnungen mit den Menschen ganz besonders reizvoll. „Das Wandern soll mir ein ‚Reset‘ ermöglichen, ein Be-Sinnen, damit ich Körper und Geist auftanken kann“, begründet der Gießener seine Leidenschaft. „Wegen der ‚Seuche‘ war es mir leider nicht möglich, in diesem Jahr eine größere Streckenwanderung zu unternehmen, weil eben im Mai auch bei uns noch zu wenig Quartiere geöffnet waren. Deshalb buchte ich für Juli noch ein paar Tage im Schwarzwald“, berichtet er. Schon 2015 war Stefan Krauskopf dort, hat den sogenannten „ZweiTälerSteig“ gewandert und es hatte ihm sehr gut gefallen. Wilde Natur und genussvolle Aussichten prägen diesen 106 Kilometer langen Weg.

Stefan Krauskopf erinnert sich daran, wie er vor fünf Jahren zum ersten Mal dort unterwegs war: „Damals waren Kopf und Herz voll von Gedanken an eine gescheiterte Liebe und den Gesundheitszustand eben meiner Liebsten, die schwer erkrankt war.“ Auf seinen Wanderpfaden hinauf zum Hörnleberg, nahe Simonswald, begegneten ihm seinerzeit immer wieder Bildstöcke am Wegesrand, so auch einer mit der Gottesmutter Maria: „Ich sprach zu ihr, irgendwie wollte ich mir von Ungesagtem über meine Liebe Luft machen, obwohl kein praktizierender Christ. Ja, so war es eher etwas befremdlich für mich. Nach ein paar Tagen und der beginnenden Zwiesprache am Hörnleberg, verabredete ich mit Maria dann einen Deal: Wenn sie meiner früheren Liebsten Glück und Gesundheit schenkt, dann laufe ich den Pilgerweg des heiligen Franziskus, von Florenz nach Rom!“ Dieses Versprechen löste Stefan Krauskopf 2016 ein.

„Bei meiner Entscheidung, in diesem Sommer wieder in den Schwarzwald zu fahren, hatte ich erst gar keine Gedanken an dieses Erleben“, betont er. So startete er seine Tour auch zunächst. Der erste Tag führte ihn bei einer Temperatur von 28 Grad am Mittag auf den Gipfel des Kandel, wo es nach einem Gewitter gerade einmal 15 Grad kühl war und dichter Nebel herrschte. Am nächsten Tag war es wieder sonnig und sehr heiß. Stefan Krauskopf beschloss, unterwegs eine Rast einzulegen: „Im Gasthof Rebstock, da habe ich doch schon vor fünf Jahren gesessen, habe erfrischende Holunderschorle getrunken“, stellte er plötzlich fest und erzählt: „Die junge Wirtstochter und ich erkennen uns wieder. Dann plaudern wir und dabei stelle ich fest, es ist auf den Tag genau das gleiche Datum wie 2015! Nach etwas Vertrautheit im Gespräch, erzähle ich von meinem Marienerlebnis am Hörnleberg. Das wundert sie nicht, sie meint, es sei eben ein besonderer Kraftplatz, mit über 2000-jähriger Geschichte“, schildert der Gießener diese Begegnung. Die junge Schwarzwälderin berichtete, dass auch die Einheimischen zum Hörnleberg gehen, und dort oben um Hilfe bitten für alles, was sie belastet und bewegt. Schon die Kelten und Römer hatten dort Kultplatz und Sonnentempel, später haben die Christen eine Kirche dort gebaut. Die Wirtstochter sei ganz berührt von seiner Erzählung gewesen.

„So bin ich dann am nächsten Tag wieder hinauf zum Hörnleberg und habe der Maria berichtet, von der Erfüllung unseres gegenseitigen Gelöbnis, für meine ehemalige Liebste, denn der geht es inzwischen wohl wunschgemäß, und meinem Teil, der Wanderschaft von Florenz nach Rom.“ Für Stefan Krauskopf schloss sich auf dem Hörnleberg gewissermaßen ein Kreis: „Nachdem ich der Maria von der Einlösung des Deals erzählt habe, konnte ich umso befreiter gehen, in den Gedanken an eine schöne Zeit, verbunden mit wunderbaren Wanderungen und Begegnungen, die ich damals angestoßen habe“, sagt er rückblickend.

Und der Hesse wandert weiter: Im September wird er die fürs Frühjahr geplante Strecke auf dem Benediktweg nachholen und von Rieti nach Montecassino laufen. „Das sind etwas mehr als zwei Drittel des Weges. Ich freue mich auf gemeinsame Abendessen mit Freunden entlang des Weges und dass ich weitere schöne Erlebnisse und Begegnungen haben werde“, so der Gießener. Denn er ist überzeugt: „Nur als Wanderer bist und wirst du Teil einer Landschaft, es ist ein intensiveres Erleben. Drumherum ist nicht Kulisse wie auf dem Rad, mit dem Auto oder dem Zug!“