Gießener Weihnachtsmarkt beginnt noch früher

Symbolfoto: Gießen Marketing GmbH/Sadullah Gülec

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Dass der Weihnachtsmarkt mit der Eisbahn nach einem Jahr Pandemie-bedingter Pause diesmal wieder stattfinden kann, hatte die Gießen Marketing GmbH schon vor wenigen Wochen angekündigt. "Doch nun gibt es noch eine besondere Überraschung", heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung. Der Weihnachtsmarkt werde nämlich vorgezogen und startet bereits am 18. November. Die weihnachtliche Atmosphäre in der Innenstadt könne dann bis zum 30. Dezember genossen werden. Am Totensonntag (21. November) bleiben der Weihnachtsmarkt und die Eisbahn allerdings geschlossen. Über alle weiteren Neuigkeiten solle zeitnah informiert werden.