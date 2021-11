Gießener Weihnachtsmarkt beginnt - strengere Corona-Auflagen

Auf dem Gießener Weihnachtsmarkt soll es drei größere 2G-Bereiche geben, wo Besucher essen und trinken können. Symbolfoto: Jenny Sturm/Fotoli

GIESSEN - Der Gießener Weihnachtsmarkt öffnet seine Hütten und Stände, aber unter verschärften Corona-Regelungen. Man habe diese angesichts der landesweit steigenden Inzidenzen beschlossen, teilte die veranstaltende Gießen Marketing Gesellschaft zum Start des Marktes am Donnerstag mit.

So sollen unter anderem die Stände in der Fußgängerzone noch einmal entzerrt werden, um Gedränge zu vermeiden. Zudem wird es drei größere 2G-Bereiche geben, wo Besucher essen und trinken können. Zutritt haben dort also nur Geimpfte und Genesene.

Die Veranstalter appellierten an die Besucher, die nötigen Abstände einzuhalten und auf dem gesamten Weihnachtsmarkt einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Pflicht sei eine Maske im Gedränge, in Warteschlangen oder Innenräumen.

Angesichts der angespannten Pandemielage hat auch Darmstadt seine Maßnahmen für den bereits am Montag gestarteten Weihnachtsmarkt angepasst. In Gastronomiebereichen etwa gilt laut Mitteilung vom Mittwoch die Maskenpflicht und für den Budenzauber auf dem Friedensplatz gibt es nun Zugangskontrollen.

Gar nicht mehr stattfinden sollen die geplanten Weihnachtsmärkte im Werra-Meißner-Kreis.