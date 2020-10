Gießener Werner Döring spendet an Parkinson-Forschung

Werner Döring übergibt seine Spende an Prof. Lars Timmermann. Foto: UKGM

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Zu seinem 80. Geburtstag hatte der sechsfache Familienvater und langjährige Kommunalpolitiker Werner Döring aus Rödgen nur einen Wunsch anstelle von Geschenken: Geld für die Parkinson-Forschung. So kamen von ihm und seinen Gästen 1000 Euro zusammen, die er dem Förderverein der Klinik für Neurologie am Universitätsklinikum Marburg unter Leitung von Prof. Lars Timmermann spendete.

Timmermann ist seit vier Jahren Direktor der Klinik für Neurologie und stellte bei der Spendenübergabe zusammen mit Dr. David Pedrosa den neuesten Stand der Parkinson-Forschung vor. Ein Schwerpunkt der Marburger Forschungsarbeit ist die Einbindung von künstlicher Intelligenz in Form von Hightech-Kameras in der Parkinsontherapie.

Die beiden Spezialisten erläuterten Werner Döring die Wirkungsweise einer dafür verwendeten Infrarot- Kamera, die die Bewegungsmuster des gesamten Skelettapparates erfasst und analysiert. Timmermann nahm die Spende für den Förderverein der Klinik für Neurologie dankbar entgegen: "Sie legen mit dieser Spende den Ball auf den Elfmeterpunkt, sie kommt genau zur richtigen Zeit", freut er sich, "damit können wir untersuchen, wie man neueste Technik für die Parkinsontherapie, beispielsweise den Hirnschrittmacher, nutzen kann."

Die Spende von 1000 Euro ermögliche die Anschaffung einer neuen Infrarot-Spezialkamera, die anstelle von bisher drei Metern eine Reichweite von zehn Metern ermöglicht. Damit lassen sich komplexe Ganganalysen vornehmen, heißt es in einer Presseerklärung.

Werner Döring arbeitete als studierter Betriebswirt bei der Dresdner Bank, wo er seine Frau kennenlernte. Später wurde er Lehrer, leitete die Päd. Hochschule Mittelhessen in Weilburg sechs Jahre bis zu seinem Ruhestand.

Werner Döring war 30 Jahre Kreistagsabgeordneter, gründete den Förderverein für Krankenpflege in seinem Heimatort Rödgen und war in zahlreichen Vereinen und Gremien sowie in der SPD aktiv.