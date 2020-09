"Gießener Wissensforum": Mit "Gelassenheit" gegen Stress

Was unsere Vorfahren vor Zehntausenden von Jahren mit der Keule lösten, muss heute durch andere Methoden des Stressmanagements bewältigt werden. Martin Morgenstern vermittelte dazu einige Entspannungstechniken. Fotos: Hillgärtner

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN. Bei allen heutigen technischen Errungenschaften, auf die der Mensch stolz oder auch mal weniger stolz sein darf, hat er sich in den vergangenen Jahrtausenden zumindest körperlich gar nicht so sehr weiterentwickelt, wie das wohl die meisten vermuten würden. "Unsere Biologie ist immer noch auf dem Stand von vor 50 000 Jahren. Damals war die Modellierung unseres Kehlkopfes zur Spracherzeugung das letzte große Update", verdeutlichte Dr. Martin Morgenstern beim "Gießener Wissensforum". Den Homo sapiens, "den weisen Menschen", gebe es sogar bereits seit 250 000 Jahren. Daher kann auch nicht verwundern, dass sich der heutige Mensch "in allen seinen Bedürfnissen und Mechaniken" gar nicht so sehr von seinen Vorfahren unterscheide, stellte der Evolutionspsychologe und Verhaltensforscher fest. Hinzu komme unsere ebenfalls erstaunliche genetische Ähnlichkeit zu Menschenaffen wie etwa Schimpanse ("99 Prozent") oder Gorilla ("97 bis 98 Prozent").

Morgenstern nutzte den Ausflug in die Vergangenheit der Menschheitsgeschichte, um seinen Zuhörern in der beliebten Vortragsreihe von Anzeiger, Volksbank Mittelhessen und Veranstaltungsagentur Sprecherhaus deutlich zu machen, dass auch heute noch "unser uraltes Stresssystem auf Überleben programmiert ist". Solche Stresssituationen körperlich zu lösen "wie Fred Feuerstein", also mit der Keule draufzuschlagen oder wegzurennen, wäre in der heutigen Zeit natürlich nicht mehr möglich. Stattdessen vermittelte der Psychologe in seinem Vortrag, der erneut in Form von zwei Präsenzveranstaltungen und als Livestream stattfand, verschiedene nützliche Techniken zur Stressbewältigung.

Wie man an kleinen Kindern sehen könne, die zappelnd auf ihrem Stuhl hocken, sei dieses Verhalten in solch einer Situation zwar eigentlich "artgerecht", aber Sitzen selbst eher kontraproduktiv. "Sitzen ist für das Stressmanagement nur dann gut, wenn Sie Energie tanken wollen", so Morgenstern. "Gehen Sie lieber 15 bis 20 Minuten laufen oder eine halbe Stunde um den Block spazieren", empfahl er für den Stressabbau. Denn dies wäre "der perfekte Moment, um Sport zu treiben". Gerade vor dem Schlafengehen sei es notwendig, erstmal "runterzukommen", um Erholung zu finden. Zudem seien "Denken und Stress keine guten Freunde", denn in solch einer Situation "wird das Denkgehirn runtergedreht", während der Hirnbereich, der für Emotionen sorgt und sie verarbeitet, dominiert. Allerdings ist auch dem Verhaltensforscher bewusst, dass es in der heutigen Welt sehr schwierig geworden ist, gerade im Alltag Momente der Entspannung zu schaffen. "Die To-do-Liste ist der Fluch unserer Zeit", sagte er und nannte dafür ein Beispiel: "Wann gelingt es schon mal, sein E-Mail-Fach auf Null zu stellen?"

Fotos Was unsere Vorfahren vor Zehntausenden von Jahren mit der Keule lösten, muss heute durch andere Methoden des Stressmanagements bewältigt werden. Martin Morgenstern vermittelte dazu einige Entspannungstechniken. Fotos: Hillgärtner 3

Der Körper sei aber "nur dafür gemacht, fünf bis sechs Stunden pro Tag" Stress auszuhalten, gab Morgenstern zu bedenken. Die täglichen Anforderungen in Beruf und Privatleben gehen jedoch weit darüber hinaus und erlauben kaum mal längere Pausen. Und dennoch: "Sie müssen sich diese Zeit nehmen", legte der Psychologe seinen Zuhörern ans Herz. Als erste Technik, gegen den Stress des Alltags anzugehen, empfahl er die Progressive Muskelentspannung: "Dabei geht man Muskel für Muskel durch", spannt sie in der Langform dieser Methode jeweils für circa zehn Sekunden an und entspannt sie dann wieder. Neben Sport würden aber auch Sauna, eine Massage oder "gute Musik" helfen, oder Tai-Chi, worauf "Millionen von Chinesen schwören", so Morgenstern. Eine andere Entspannungstechnik, die weniger Zeit erfordert und auch zwischendurch angewandt werden kann, ist, ruhig einzuatmen und dabei bis vier zu zählen, um dann im selben Rhythmus wieder auszuatmen. Und das alles "so langsam, dass es noch angenehm ist", erläuterte er. Alternativ könne man sich dafür auch vor dem inneren Auge einen Ball vorstellen, der allmählich größer und dann wieder kleiner wird. All diese Techniken probierte der Psychologe auch gleich praktisch mit seinem Publikum aus.

Morgensterns eigene "Lieblingstechnik" ist hingegen das Commitment, also die Akzeptanz der Umstände einer stressfördernden Situation. Indem man sich selbst zum Beispiel sagt, "Was soll schlimmstenfalls schon passieren?", oder eben "Shit happens" ("Sch... passiert") - und das dann "der im Kopf hochkommenden Angst", so etwa zur beruflichen Zukunft, entgegensetzt. "Verwenden Sie dabei Ihre eigene Sprache", riet er, zumal die innerliche Ausdrucksweise "meist robuster ist" als das, was man sonst gegenüber anderen aussprechen würde. All diese Methoden seien jedoch "keine Einmaltechnik", nur durch regelmäßiges Ausprobieren "wird Ihre Grundgelassenheit wachsen", betonte Morgenstern.

*

Beim nächsten "Wissensforum" am 20. Oktober spricht der Unternehmer, Arzt und Trainer Dr. Dr. Cay von Fournier über "Verantwortung - Eine der stärksten Stärken". Nach aktuellem Stand sind wieder zwei Vortragszeiten und ein Livestream geplant. Ausführliche Informationen, auch zum restlichen Jahresprogramm, sowie Karten gibt es unter: www.sprecherhaus-shop.de/vortragsreihen/giessener-wissensforum-2020/. Die Kartenbestellung ist auch telefonisch (02561/9792888) und per E-Mail an info@sprecherhaus.de möglich. Volksbank-Kunden und Anzeiger-Abonnenten wird ein Rabatt gewährt.