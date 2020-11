"Gießener Wissensforum": Mit rhetorischen Mitteln überzeugen

Vor anderen Menschen zu sprechen, bereitet vielen Probleme - rhetorische Fähigkeiten können dabei helfen, diese Situation leichter zu bewältigen. Symbolfoto: dpa-tmn

GIESSEN - Egal, ob nun im Gespräch mit einer einzelnen Person oder bei einem Vortrag vor großem Publikum, das Ziel ist dasselbe: Der Redner möchte mit seiner Botschaft andere Menschen überzeugen und erfolgreich sein, sei es nun im Berufs- oder Privatleben. Wer da über rhetorische Fähigkeiten und Kommunikationstalent verfügt, ist im Vorteil. Rhetorik-Experte Florian Mück möchte am Dienstag, 17. November, ab 19.30 Uhr beim "Gießener Wissensforum" die "Stärken einer zeitgemäßen, überzeugenden und gewinnbringenden Rhetorik" vermitteln. Mücks Vortrag in der beliebten Reihe von Anzeiger, Volksbank Mittelhessen und Veranstaltungsagentur Sprecherhaus wird ausschließlich als Livestream stattfinden, da die aktuellen Corona-Regeln in diesem Monat keinen Präsenzvortrag erlauben. Wir wollten von Florian Mück, der live von seinem Wohnort Barcelona zugeschaltet wird, schon einmal wissen, was seine Zuschauer alles erwartet.

Herr Mück, laut Internet sind Sie Trainer für Rhetorik und Charisma - wie ist es dazu gekommen?

Im Mai 2009 stand ich mit 1,27 Euro vor dem Ticketautomaten an der U-Bahn-Station "Rosenthaler Platz" in Berlin. Der gelbe Automat sagte: "2,10 Euro". In dem Moment wusste ich, dass mein Traum von einem europäischen Kulturfestival gescheitert war. Mit dem Rücken an der Wand begann ich, meine große Leidenschaft für die freie Rede zum Beruf zu machen. Vier Jahre beim Rednerclub "Toastmasters" in Barcelona hatten dafür den ersten Trampelpfad geebnet. Im Juli 2009 fand mein erstes Testtraining in Barcelona statt.

Es gibt Menschen, die scheinen "geborene Redner" zu sein. Ist das ein Talent oder müssen rhetorische Fähigkeiten erst erlernt werden?

Nach 11 274 Rede-Evaluierungen in über elf Jahren bin ich zum eindeutigen Schluss gekommen: Rhetorik ist Technik. Die sogenannten "geborenen Redner" sind fast ausschließlich Menschen mit hohem Selbstvertrauen dank Extrovertiertheit in Kombination mit guter Kindheit. Diese Menschen haben zum Beispiel weniger Probleme mit direktem Blickkontakt. Aber was ist mit Struktur, rhetorischen Mitteln, der Heldenreise, dem Prototypen aller Geschichten? Was ist mit bedeutungsvoller Körpersprache oder Bühnenbewegung für mehr Wirkung oder Hologrammen? (Fast) alles ist Technik!

Sie sagen, "Rhetorik ist ein Berg ohne Gipfel": Was genau meinen Sie damit?

Der 5. Oktober 2005 war ein Tag, der mein Leben veränderte. Mein erster Besuch bei einem Rednerclub der "Toastmasters" in Barcelona. Dort erlernte ich mein rhetorisches Handwerkszeug. Heute blicke ich zurück auf 113 Kunden in 15 Ländern mit Tausenden von Seminarteilnehmern. Heute weiß ich, Perfektion kann es für einen Redner nicht geben. Zwei Gründe: Erstens, jedes Publikum ist eine Gauß'sche Glockenkurve. 2,28 Prozent können dich nicht ausstehen, 2,28 Prozent vergöttern dich. Zweitens, welche Metapher könnte nicht durch eine bessere ersetzt werden? Rhetorik ist ein Berg ohne Gipfel!

Vielen Menschen fällt es schwer, vor anderen zu sprechen. Wie gelingt es, diese Hemmung zu überwinden?

Ich vergleiche die freie Rede gerne mit der ersten Fahrstunde. Mein Papa, der mir heute von einer anderen Bühne zuschaut, hatte es mir vorher nicht gezeigt. Wie Falschgeld saß ich am Steuer in diesem weißen Opel Astra, der nach schlechtem Duftbaum roch. Heute fahre ich von Barcelona nach Girona auf der AP-7 und schaue nicht mal auf die Straße. Wie habe ich Autofahren gelernt? Mit Übung und Feedback. Wie habe ich Reden gelernt? Mit Übung und Feedback. Gibt es eine Abkürzung? Nein.

Was werden Ihre Zuhörer nach dem Vortrag besser können oder mehr wissen als zuvor?

Was mir am Anfang meiner Rhetorikkarriere stark geholfen hat, war die klassische Redestruktur. Wenn ich weiß, was ich wann zu sagen habe, und ich weiß, es funktioniert, das gibt Sicherheit und baut Hemmungen ab. Teil meines interaktiven Vortrags wird deshalb meine Starübung sein: Wie ich in vier einfachen Schritten jeden überzeugenden Vortrag bauen kann. Taufreden? Geburtstagsreden? Hochzeitsreden? Nie wieder ein Problem. Foto: Mück

Für den am Dienstag ab 19.30 Uhr stattfindenden Livestream sind weiterhin Karten erhältlich. Infos hierzu und zum restlichen Jahresprogramm der Vortragsreihe gibt es unter www.sprecherhaus-shop.de/vortragsreihen/giessener-wissensforum-2020/. Die Kartenbestellung ist ebenfalls telefonisch (02561/9792888) und per E-Mail an info@sprecherhaus.de möglich. Volksbank-Kunden und Anzeiger-Abonnenten wird ein Rabatt gewährt.