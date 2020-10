"Gießener Wissensforum": Verantwortung und "gelebte Werte"

von Fournier

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - "Wir sind nicht nur verantwortlich für unser Handeln, sondern auch verantwortlich für das, was wir unterlassen", sagt Dr. Cay von Fournier, der am Dienstag, 20. Oktober, beim "Gießener Wissensforum" zu Gast ist. Der Arzt, Unternehmer und Autor ist überzeugt, "wenn sich mehr Menschen, egal in welcher Position und unabhängig von Umständen, Gegebenheiten und Ängsten, 'kümmern' würden, dann würden wir in einer besseren Gesellschaft leben". In der beliebten Reihe von Anzeiger, Volksbank Mittelhessen und Veranstaltungsagentur Sprecherhaus widmet er sich in seinem Vortrag "Verantwortung - Eine der stärksten Stärken" der Wichtigkeit von "gelebten Werten".