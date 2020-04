„Gießener Wissensforum“: Wie man aus dem „Hamsterrad des Lebens“ ausbricht

„Wissensforum“ mal anders: Leander Greitemann steht in Ahaus vor der Kamera, seine Zuschauer sitzen daheim. (Foto: Buschhaus)

GIESSEN/AHAUS - „Wir sehen die Welt nicht, wie sie ist, sondern wie wir sind“, sagte Leander Greitemann. Demzufolge würden viele Dinge, die uns den Alltag erschweren und nicht selten sogar Angst machen, eigentlich nur in unserem Kopf existieren. Daher zeigte der Experte für kreatives Mindset beim „Gießener Wissensforum“, wie man sich das Ganze wesentlich erleichtern kann, nämlich mit einem Perspektivwechsel, von reaktiv hin zu kreativ. Den mussten allerdings auch Greitemann und seine Zuschauer am Dienstagabend vollziehen. Denn zum allerersten Mal wurde die Veranstaltungsreihe von Anzeiger, Volksbank Mittelhessen und Veranstaltungsagentur Sprecherhaus wegen der Corona-Pandemie als Video-Livestream übertragen.

Statt wie sonst vor rund 200 Besuchern im Gießener Volksbank-Forum stand der Referent vor der Kamera eines Fernsehstudios im nordrhein-westfälischen Ahaus. Mit ihm im Raum waren nur vier weitere Personen, davon zwei Techniker. Dafür hatte Greitemann eine Gitarre dabei, mit der er das Lied „Manfred Mustermann“ der Band „Blumentopf“ spielte, das ideal zum Thema des Abends passte. Zum Schluss rief er seine Zuschauer auf, bei John Denvers „Take Me Home, Country Roads“ mitzusingen, wofür der Text eingeblendet wurde. Da die Teilnehmer die ganze Zeit über per Live-Chat Kommentare posteten und am Ende auch Fragen stellen konnten, war für Greitemann, der erstmals einen Vortrag per Livestream hielt, jederzeit die Kommunikation mit seinem Publikum möglich. Wovon er auch ausgiebig Gebrauch machte, sodass viele Reaktionen in seinen Auftritt einflossen.

„Egofuzzis“ im Kopf

Greitemann zufolge würden uns gleich vier „Egofuzzis“ im Kopf, und damit „Tote Winkel“, davon abhalten, aus gewohnten Denkmustern auszubrechen. Da wäre zum Ersten die Vorstellung, dass „alle Entscheidungen, die wir treffen, rein rationaler Logik unterliegen“. Wahr sei jedoch, dass sich das Gehirn bei einer neuen Situation häufig für die Variante entscheide, die für das Organ am bequemsten ist. Denn obwohl es nur zwei Prozent des Körpergewichts ausmache, würde das Gehirn doch 20 Prozent der Tagesenergie verbrauchen, erläuterte der Referent. Zweiter „Toter Winkel“ sei der Zwang vieler, bei Gesprächen immer Recht behalten zu wollen. „Der Egofuzzi hat den Eindruck, um sein Überleben kämpfen zu müssen“, anstatt auf die Argumente anderer zu hören und auch mal deren Standpunkt in Betracht zu ziehen.

Das dritte Problem seien Schuldzuweisungen, während der vierte „Tote Winkel“ der evolutionsbedingte Drang sei, bei unbekannten Dingen lieber „Nein“ zu sagen und auf Nummer sicher zu gehen. Diese Angewohnheit stamme noch von den Urzeitmenschen her, die in freier Natur eben solche Erlebnisse häufig gehabt hätten, etwa bei der Begegnung mit einem wilden Tier. Und so würden wir laut Greitemann auch heute noch manche Situation instinktiv als Gefahr interpretieren, sodass es dann an Mut mangelt, „eine rote Linie zu übertreten“. Was aber gleichzeitig bedeute, „in der Routine des Alltags“ und „im Hamsterrad des Lebens“ gefangen zu sein. Wie es gelinge, aus diesem Teufelskreis auszubrechen und keine Energie zu verschwenden, zeigten uns Kinder. Sie würden auch bei Rückschlägen zumeist nicht lange darüber nachdenken, sondern sich sofort wieder mit anderen Dingen beschäftigen, verdeutlichte der Referent. Nicht ohne Grund werde „Leistung“ als „Potenzial minus Störfaktor“ beschrieben. Ein Perspektivwechsel hieße allerdings nicht, „gleich alles bejahen zu müssen“. Doch regte Greitemann seine Zuschauer dazu an, weniger Verbissenheit zu zeigen, sondern eine Situation auch einfach mal „so zu akzeptieren, wie sie ist“. Gerade jetzt in der Corona-Krise sei es wichtig, „seine Komfortzone zu verlassen und auch mal ungewohnte Dinge zu tun“, betonte er.

Der Zufall wollte es, dass einen Tag vor dem Livestream Leander Greitemanns neues Buch „Unfog Your Mind – Perspektivwechsel für mehr Lebenslust und LeichtSinn“ erschienen ist. Exemplare mit seinem Autogramm sind bei der „Alpha Buchhandlung“ in Gießen erhältlich. Insgesamt waren für die „Wissensforum“-Übertragung 202 Karten verkauft worden. Die Sendung steht als Aufzeichnung noch zwei Wochen auf der Homepage von Sprecherhaus zur Verfügung und kann ebenfalls gegen Bezahlung angeschaut werden.

