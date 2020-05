Gießener "Wohnungen" für bedrohte Tierarten

Beim Schutz der heimischen Tierwelt arbeiten Jung und Alt Hand in Hand. Foto: Pflüger

GIESSEN (fpf). Beim Wort Kleingartenverein denkt so mancher eher an verkrustete Strukturen mit älteren Mitgliedern als an innovative und junge Ideen. Nicht so beim Kleingartenverein Gartenfreunde Waldbrunnenweg. "Über die Hälfte des neu gewählten Vorstandes und viele unserer Gärtnerinnen und Gärtner sind unter 40 Jahre alt. Wir wollen hier einerseits einen integrativen und andererseits einen ökologischen Auftrag wahrnehmen", berichtet der neue Vorsitzende Hugo Gerhardt. Es wäre egal, welchen Alters oder welcher Nationalität man sei, um mitmachen zu dürfen. "Jeder kann hier sein Gemüse anbauen." Zur Unterstützung der heimischen Vogel- und Fledermausarten habe man außerdem beim Umweltamt angefragt, ob einige Nistkästen zur Verfügung gestellt werden können. Dieser Bitte wurde entsprochen, und so kam es am Mittwochnachmittag zur Übergabe.

"Die Kästen wurden von der Jugendwerkstatt angefertigt und wir vergeben sie regelmäßig an Vereine und Privatpersonen", erläuterte Amtsleiter Dr. Gerd Hasselbach. Gemeinsam mit Umweltdezernentin Gerda Weigel-Greilich besuchte er auf Einladung die Gartenanlage in der Wieseckaue, um sich die Nutzung der über 20 gesponserten Nistkästen vorstellen zu lassen. Das Gebiet sei laut Hasselbach prädestiniert für brütende Vögel und ganz besonders für Fledermäuse. "In ganz Gießen gibt es über 15 verschiedene Fledermausarten, viele davon im Philosophenwald." Dort herrschten sehr gute Nistbedingungen durch alte, ausgehöhlte Bäume. "Anschließend fliegen die Tiere in angrenzende Gebiete, wie hier in die Wieseckaue", so der Experte. Deshalb sei man froh, nun Unterstützung in der Ansiedlung der Tiere zu haben. Aber auch der Gartenrotschwanz benötige besondere Schutzmaßnahmen: "Dieser Vogel steht in ganz Hessen schon auf 'gelb' auf der Alarmskala", konstatierte Hasselbach. Darüber hinaus habe es bei den Blaumeisen hohe Verluste aufgrund einer Infektionskrankheit gegeben. Jeweils zehn Nistkästen sind nun für verschiedene Vogelarten in der Kleingartensiedlung vorhanden. "Wir haben die Kästen für eine kleine Spende an unsere Mitglieder weitergegeben", erklärte Gerhardt. Das gesammelte Geld könne man für anstehende Projekte wie die Erneuerung der umgebenden Hecke gut gebrauchen. "Unser Frühlingsfest sowie die 60-Jahre-Jubiläumsfeier werden aufgrund der aktuellen Situation aber wohl entfallen müssen", fügte er hinzu.

"Ich freue mich, dass hier im Verein ein Generationenwechsel gelungen ist und frische Ideen ins Gemeinschaftsleben hineingetragen werden", sagte Weigel-Greilich. Dass es funktioniere, zeige sich an den verteilten Gartenparzellen: Keine einzige sei dieses Jahr mehr zu vergeben. Wer wie der Verein die Tiervielfalt unterstützen möchte, kann gerne per E-Mail unter umweltamt@giessen.de wegen Nistkästen anfragen.