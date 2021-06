Gießener Youtube-Dealer wird Haftrichter vorgeführt

In dem Video zeigt sich "Banks" mit weißer Sturmhaube, nimmt die Kamera unter anderem mit in seinen Drogen-Bunker und zu einer Übergabe. Screenshot: Mosel

GIESSEN - Nachdem die Polizei am Mittwoch zwei Männern und einer Frau aus der Gemeinde Wettenberg festgenommen hat , wurden die beiden 24- und 26-jährigen Beschuldigten nun dem Haftrichter vorgeführt. Wie aus einer gemeinsamen Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft hervorgeht, werde ihnen Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorgeworfen. Die 25 Jahre alte Frau sei wieder auf freiem Fuß.

In den Fokus der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft Gießen gerieten die beiden Männer aufgrund eines Youtube-Videos. Darin ist zu sehen, wie ein Maskierter mit dem Pseudonym "Banks" augenscheinlich mit Drogen handelt. Auch ein zweiter Mann taucht in dem Video auf, der große Mengen Betäubungsmittel verpackt. Hierbei handelt es sich laut Polizei um den 24 Jahre alten Beschuldigten.

Ermittelter stießen daraufhin auf den 26-Jährigen aus Wettenberg sowie die beiden anderen Tatverdächtigen. Am Mittwoch kam es dann zu Wohnungsdurchsuchungen in Wettenberg und Gießen. In einem angemieteten Geschäftsraum in Gießen fanden die Beamten Informationen der Polizei zufolge, "eine offenbar professionell betriebene Plantage mit entsprechendem Equipment". Die Beamten stellten dort über 100 Cannabispflanzen sicher. In der Wohnung des 26-Jährigen in Wettenberg stellte die Polizei zudem etwa 1300 Gramm Marihuana und einige wenige XTC-Tabletten sowie eine Softairpistole sicher. Die Drogen seien bereits teils "verkaufsfertig" verpackt gewesen.