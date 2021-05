Gießener Zeitreisen mit Lederschuh und Unterkiefer

Fundstücke aus dem Mittelalter: Dieser aufwändig restaurierte Lederschuh stammt aus dem 12. oder 13. Jahrhundert. Daneben ist eine komplett erhaltene Schuhsohle zu sehen, die von ihrem Besitzer einst über den Gießener Stadtboden bewegt wurde. Fotos: Gauges

GIESSEN - Eines der Highlights ist der formschöne Lederschuh. Wie neu sieht er zwar nicht mehr aus. Aber übermäßiger Phantasie bedarf es nicht, um sich vorzustellen, wie er einst einen Fuß über Gießener Boden trug. Das Stück stammt aus dem 12. oder 13. Jahrhundert, schlummerte lange unentdeckt im städtischen Erdreich zwischen Wieseck und Lahn und ist nun hinter Vitrinenglas im Oberhessischen Museum zu bewundern. Dieses Objekt wurde nicht nur sehr ansehnlich restauriert, es dient den Archäologen auch als Beleg für das Schusterhandwerk im zentralen Innenstadtbereich. Insgesamt rund 2700 Fragmente wie dieses wurden aus dem Gießener Untergrund ans Tageslicht geholt, davon viele Lederreste, die zu Taschen oder Schuhen gehören. Ebenso wie eine komplett erhaltene Sohle, deren mittelalterlicher Besitzer angesichts Größe 43/44 auf großem Fuß gelebt haben muss.

Diese beiden prächtigen Fundstücke gehören zur großen Sonderausstellung "Auf den Spuren der Archäologie", die an diesem Sonntag im Obergeschoss des Alten Schlosses eröffnet wird. Angesichts der aktuellen Pandemielage kann das Oberhessische Museum dazu zwar noch kein breites Publikum in den Ausstellungsraum einladen. Die lange Laufzeit (bis zum 16. Januar) sollte aber ausreichen, um möglichst vielen Besuchern in den nächsten Monaten den Eintritt ins Haus zu erlauben.

Und der lohnt sich. Denn die Ausstellungsmacher um Museumsleiterin Dr. Katharina Weick-Joch haben nicht nur viele interessante Funde aus dem Sammlungsbestand des Hauses zusammengetragen, sondern sie auch in einen zeitlichen Kontext gesetzt, der über die lokalen Spuren sogar einen kleinen Einblick in die Menschheitsgeschichte erlaubt. Dazu gibt es auf den mit knappen Informationen versehenen Stellwänden einen Zeitstrahl, der von der vor 600 000 Jahren einsetzenden Altsteinzeit über die Bronze- und Eisenzeit, die Epoche von Römern und Germanen bis hin zum Mittelalter führt und den Besuchern auf einen Blick eine schnelle Orientierung ermöglicht.

Ein abschließendes Kapitel der Schau ist den Ausgrabungen gewidmet, die in den vergangenen Jahren aus dem Gießener Stadtboden gerettet wurden. Seit sie ihre Arbeit hier vor gut drei Jahren begonnen habe, berichtet die Museumsleiterin bei einem Presserundgang, "wurde ich immer wieder auf die Baustellenfunde in der Innenstadt angesprochen". So erinnern nun auch einige Fotos an den aufgerissenen Asphaltboden, unter dem sich verschiedenste Zeitzeugnisse verbargen, die erst in jüngster Zeit ans Licht kamen. Dazu zählen etwa Mauerreste, die 2019 bei Kanalarbeiten am Neustädter Tor auftauchten, und die "mindestens zwei Bauabschnitte von Befestigungsanlagen des späten 14. und 15. Jahrhunderts widerspiegeln", wie es im Ausstellungstext heißt. Eine andere Erkenntnis, die dank der Archäologie zutage trat: "Der Marktplatz war nicht von Anfang an der Marktplatz", berichtet Projektkoordinator Mario Alves. Denn die dortigen Ausgrabungen haben gezeigt, dass dieser Ort einst bebaut war, wie eine Abbildung im Museum veranschaulicht.

Bei der Konzeption der Schau habe sich das Museumsteam überlegt, "welche Objekte wir welchen Epochen zuordnen können, um eine Geschichte der Region zu erzählen", erklärt die Museumsleiterin. Wichtig war die Auswahl, "denn ein Museum ist keine Lagerhalle". Den Besuchern soll dabei ein einfacher, direkter Zugang zu den Objekten verschafft werden, kurze Infotafeln und knappe Erläuterungen ermöglichen "auch ohne großes Vorwissen" eine Einordnung der jeweiligen Ausstellungsstücke.

Zu sehen ist neben Schuh und Sohle etwa auch der mächtige Unterkiefer eines Wollhaarnashorns, der in der Gemarkung von Watzenborn-Steinberg gefunden wurde. Ebenso wie verschiedene Schmuckstücke, Ton- und Metallgefäße sowie das bekannte Muschenheimer Schwert, an dem bei einer aktuellen Untersuchung Spuren von Gold entdeckt wurden. Das könnte darauf hindeuten, dass das Schwert "mit Goldblech überzogen war", erläutert Kuratorin Linda Heintze.

Die neuerliche Begutachtung der Ausstellungsstücke wirft Fragen wie diese auf, denen das Museum mit der Sonderausstellung nachgehen will. Auf digitalem Weg erreiche das Haus Menschen in aller Welt, die sich für Archäologie interessieren. So entstünden auch neue Thesen, neue Ideen rund um die mittelhessischen Funde. "Wir wollen diese Thesen überprüfen und Diskussionen zulassen. Das ist eine tolle Aufgabe für ein Museum", erklärt die Museumsleiterin.