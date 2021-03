Gießenerin Irena Burk widmet sich den Herausforderungen des Alltags

Die Gießenerin Irena Burk legt ihr zweites Buch vor, in dem es um die Bewältigung des Alltags geht. Foto: Müller

GIESSEN - Irena Burk hat für ihr erstes Buch ein äußerst schweres Thema gewählt. In "Sonntags - Das erste Jahr ohne Waldemar" geht es um den Tod ihres Ehemanns und damit um den Verlust eines geliebten Menschen sowie um den Umgang mit diesem existenziellen Gefühl. Einfühlsam zeigte die Gießenerin dabei gleichzeitig, dass man seine Trauer durchaus auch mit Charme und Witz bewältigen darf. Das passt auch zur Frau aus der Nordstadt, die "von Natur aus positiv gestimmt ist". Nun meldet sie sich mit ihrem zweiten Buch "Gleich wichtig" zurück.

"Inhaltlich, könnte man meinen, ist es der krasse Gegensatz zu meinem ersten Werk. Andererseits ist es eine Art Fortführung, welche die nächste Phase meines Lebens beschreibt", berichtet Irena Burk. In "Gleich wichtig" berichtet sie in kleinen, einfach gehaltenen Kapiteln über Themen wie ihre Ernährungsumstellung und Gewichtsabnahme. 30 Kilo hat sie dabei verloren. Doch vor allem zeigt sie auf ehrliche Art, wie man alltägliche Herausforderungen annehmen und meistern kann. "Vor allem in der momentanen Zeit gilt es, nicht am Leben zu verzweifeln, sondern es weiter zu genießen. Und die Zeit nutzen, um zu reflektieren und seine Balance zu finden." So komme der Titel des Buchs nicht von ungefähr. "Er soll aufzeigen, nicht alles im Leben zu kategorisieren, sondern alles als gleich wichtig zu erachten und auch dabei über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen."

Viele Reaktionen

Die Motivation für ein weiteres Buch zog die Gießenerin, Jahrgang 1961, aus verschiedenen Gründen. "Zum einen ist Schreiben eine tolle Möglichkeit, um die eigenen Emotionen auszudrücken. Das gibt mir viel Kraft. Zudem haben mich die Reaktionen auf mein erstes Buch sehr bewegt und motiviert, weiterzumachen", berichtet sie. Vielen habe es bei der eigenen Trauerbewältigung geholfen. Auch Burk selbst half es während des Schreibens, sich intensiv mit Themen wie Verlust und Trauer auseinandergesetzt zu haben. "Mittlerweile fällt es mir leichter, über solche Dinge zu sprechen und zu schreiben." Natürlich seien beim Verfassen wieder Erinnerungen hochgekommen, die sie mit ihrem an Krebs gestorbenen Ehemann verbinde. "Allerdings ist es kein schmerzhaftes Gefühl, sondern ein dankbares, weil ich mich an tolle Zeiten mit ihm erinnere." Das sei der wohl größte Unterschied zum vorherigen Buch. "Dort war ich auch dankbar, aber mit Schmerz behaftet."

Neben dem Kampf mit den Pfunden geht es in "Gleich wichtig" um alltägliche Herausforderungen sowie ihre öffentliche Rolle als Witwe. Letzteres gibt durchaus Anlass für Kritik. "In meinen Augen ist es ein kleiner Kampf gegen Klischees. In der heutigen Gesellschaft wird angenommen, dass Witwen zurückgezogen leben und einmal die Woche zum Grab ihres Mannes gehen." Seine Gefühle bekomme man dabei ein wenig abgesprochen. "Man darf nicht lachen, fröhlich sein oder generell Emotionen zeigen. Doch ich bin nicht nur zum Trauern da, sondern will das Leben in all seinen Facetten erleben, genießen und Glück empfinden," betont die Autorin.

Neben dem Schreiben widmet sich Irena Burk auch der sozialen Arbeit. Seit über einem Jahr läuft ihr Projekt "Nordstadt speckt ab". Nach dem Motto "Geteiltes Leid ist halbes Leid" hilft man sich gegenseitig beim Abnehmen. Momentan läuft es zwar nur über digitale Gruppenchats, "aber es hilft einfach, gemeinsam an etwas zu arbeiten". Neben der Diätbetreuung versucht sie, den Teilnehmern dabei auch auf persönlicher Ebene zu helfen. "Man bekommt so eine Menge zurück, was die Motivation steigert", freut sich Burk. Dabei geht es auch darum, Essen nicht als selbstverständlich anzusehen, sondern wieder mehr wertzuschätzen, schließlich sei "Nachhaltigkeit ein wichtiges Thema".

Ob es nun auch zu einem dritten Buch kommt, lässt die Gießerin bewusst offen. "Das kann ich nicht abschätzen. Dieses Gefühl und die Lust darauf kommen von alleine. Wann, weiß ich allerdings nicht."

Irena Burk: Gleich wichtig. 108 Seiten. Tredition.