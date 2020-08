Gießenerin Jennifer de Donges Amiss Amiss erhält Hessenlöwen

Kämpferin für Völkerverständigung: Jennifer de Donges Amiss Amiss und Regierungspräsident Christoph Ullrich. Foto: Frahm

Gießen/Linden. "Es war mir immer ein Anliegen, nicht nur die Freundschaft zwischen England und Deutschland zu fördern, sondern die internationale Freundschaft innerhalb Europas zu stärken", sagt Jennifer de Donges Amiss Amiss. Die Engländerin, die seit 1968 im Raum Gießen lebt, wurde anlässlich ihres 80. Geburtstags mit einer besonderen Ehrung bedacht. Sie erhielt den goldenen Hessenlöwen

Der Gießener Regierungspräsident Christoph Ullrich überreichte die Ehrung anlässlich der Geburtstagsfeier im Garten von Lawrence de Donges Amiss Amiss, dem Sohn der Jubilarin und heutigen Vorsitzenden der Deutsch-Englischen Gesellschaft (DEG). 60 Gäste feierten mit Jennifer de Donges Amiss Amiss den runden Geburtstag und die Ehrung unter Einhaltung des Corona-bedingten Sicherheitsabstandes. Einen bitteren Beigeschmack bekomme die Erinnerung angesichts des Brexit, der das Gegenteil ihrer Jahrzehnte langen Bemühungen darstelle, so die Jubilarin. Sie selbst habe vor einem Jahr sogar die deutsche Staatsangehörigkeit angenommen - eine Maßnahme, deren Notwendigkeit sie zuvor niemals für möglich gehalten habe. 1967 hatte die Engländerin den Installateur Günther Dönges aus Gießen geheiratet und war 1968 zu ihm gezogen. "Ich hatte den Vorteil, dass ich schon Deutsch konnte und begann schon bald an der Volkshochschule Englischkurse zu geben, vor allem das, was man heute Business-English nennt", so Jennifer de Donges Amiss Amiss. In Gießen stieß die Neubürgerin, die die Lahnstadt gern als ihre zweite Heimat bezeichnet, auf die DEG, ein kleiner Verein, den Studenten 1957 gegründet hatten und den der damalige Oberbürgermeister Albert Oßwald 1962 anlässlich der Gründung der Städtepartnerschaft mit Winchester aufgefordert hatte, die Pflege dieser Partnerschaft zu übernehmen.

Sofort engagierte sich die Jubilarin in der Organisation, avancierte zur Vorsitzenden und machte die DEG Gießen zu einem großen, lebendigen Verein, der bis heute mit viel Engagement die Partnerschaft mit Winchester pflegt und sich darüber hinaus zusammen mit den anderen Partnerschaftsvereinen der Region für den europäischen Zusammenhalt und den Erhalt des Friedens einsetzt.

Ein wichtiger Teil des Engagements der Engländerin war in diesem Zusammenhang die Pflege enger Kontakte zu den anderen Freundschaftsvereinen, wie der Deutsch-Französischen und der Deutsch-Italienischen Gesellschaft sowie der Gesellschaft für christlich- jüdische Zusammenarbeit. Auf Initiative der Engländerin richteten die Vereine gemeinsam in jedem Jahr ein internationales Sommerfest aus.

Nach dem Tod ihres Mannes im Jahr 2000 legte Jennifer de Donges Amiss Amiss den aktiven Vorsitz der DEG nieder. Ihr Sohn Lawrence wurde zum Vorsitzenden gewählt und führt die Arbeit seiner Mutter weiter. Diese wurde zur Ehrenvorsitzenden auf Lebenszeit ernannt und kaufte sich in der Grafschaft Yorkshire in dem kleinen Dorf Hook ein Haus.

Es war eine Rückkehr, die der Verbundenheit mit Gießen keinen Abbruch tun sollte. 18 Jahre pendelte die überzeugte Engländerin zwischen ihren beiden Heimaten hin und her. In Hook gründete sie mit anderen Bürgern einen Verein, der das dortige Dorfgemeinschaftshaus bewirtschaftet, in Gießen engagiert sie sich weiter in der DEG.