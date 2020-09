Gießenerin liefert sich TV-Duell mit Profikoch

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). In einer neuen Folge von „Koch's anders – Hessische Küche neu entdeckt“ steht der Münchner Gourmetkoch Ali Güngörmüs vor einer echten Herausforderung: Brigitte Eberle hat Ali zu sich nach Gießen eingeladen, um ihn mit traditionellen hessischen Gerichten ihrer Oma zu überzeugen: frische Erbsensuppe mit Semmelklößen und gefülltes Kraut mit Weißweinsauce. Der Hessische Rundfunk zeigt das Aufeinandertreffen der beiden am Dienstag, 15. September, um 20.15 Uhr im hr-fernsehen und ab sofort jederzeit in der ARD-Mediathek.

Brigittes „Geheimwaffen“ sind Gemüse aus dem eigenen Gärtchen, eine uralte Puddingform und – Kochen nach Gefühl. Brigitte liefert sich mit dem Profikoch einen kulinarischen Wettbewerb, denn Ali muss ihr regionales Gericht auf moderne Art neu interpretieren. Dabei gibt er dem Zuschauer viele nützliche Tipps.