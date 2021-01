Gießen/Reiskirchen: Auch ohne Konzert Spenden gesammelt

Scheckübergabe im Regen (v.l.): Jens Dapper, Christian Garden und Mario Binsch. Foto: Jung

GIESSEN/REISKIRCHEN - Der Hilfeverbund Wohnen und Arbeit (HWA) der AWO Gießen bietet ein umfassendes Hilfesystem zur sozialen Wiedereingliederung wohnungsloser Männer mit besonderen sozialen Schwierigkeiten. 2015 wünschten sich die Betreuten eine barrierefreie Terrasse neben dem Eingang des Hauses Falkweg 9. Eine großzügige Firmenspende machte es möglich, 50 Quadratmeter Pflaster zu verlegen. Doch eine Überdachung fehlte bislang. Die aber ist teuer und verschlingt voraussichtlich 26 000 Euro. Aus Eigenmitteln ist das aber nicht zu schaffen, wissen Geschäftsführer Jens Dapper und Fachbereichsleiter Christian Garden. Der ausgesendete Ruf nach Unterstützung erreichte unter anderem den Reiskirchener Musikverein.

Dieser konnte zwar sein alljährliches Weihnachtskonzert dieses Mal Corona-bedingt nicht ausrichten, wollte aber auf seine begleitende Spendenaktion nicht verzichten und rief kurzerhand - auch ohne Konzert - zu Spenden auf. 46 Personen beteiligten sich daran, sodass beim Musikverein insgesamt 6000 Euro eingingen, die nun den obdachlosen Menschen im Falkweg zugutekommen. Überbracht wurde die Summe als symbolischer Scheck vom Ersten Vorsitzenden Mario Binsch. Dapper und Garden dankten ihm und den Spendern herzlich für das Geld.

Dass es gut angelegt ist, erkannte Binsch sofort, denn es regnete und der Aufenthalt auf der Terrasse war nur mit Schirmen möglich. So passte das Motto der Spendenaktion, "Wir lassen Euch nicht im Regen stehen", wie die Faust aufs Auge. Der Musikverein half in der Vergangenheit immer wieder durch seine über die Region hinaus bekannte Aktion "Hilf Deinem Nachbarn". 244 000 Euro an Spendengeldern kamen im vergangenen Vierteljahrhundert bei den Konzerten zusammen.

Die Mitarbeitenden der AWO in der Wohnungslosenhilfe würden sich nun freuen, wenn dieses starke Signal durch weitere Spenden unterstützt wird.