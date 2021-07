Gießens dunkle Seiten

Zeitreise mit Dr. Jutta Failing und Dagmar Titsch. Foto: Gießen Marketing GmbH:

GIESSEN - Ein abwechslungsreiches Programm an Stadtführungen legt die Gießen Marketing GmbH für den Ferienmonat August vor: Neun spannende Spaziergänge beleuchten ganz unterschiedliche Aspekte und historische Ereignisse der Universitätsstadt und versprechen informative Unterhaltung.

Geheimnisvoll startet das Programm am 6. August um 17 Uhr mit der Führung "(Un)heimliches Gießen". Dr. Jutta Failing widmet sich in ihrer Themenführung den dunklen Seiten der Stadt. Am Samstag, 7. August, spaziert Dagmar Klein mit ihren Gästen ab 17 Uhr über ein besonderes Gießener Kleinod: "Der Alte Friedhof - 500 Jahre Stadt- und Kulturgeschichte" bieten viel Stoff für interessante Einblicke. Am Sonntag, 8. August, um 14 Uhr wird es "revolutionär": Das berühmte Georg Büchner Zitat "Friede den Hütten, Krieg den Palästen" bildet das Motto der Stadtführung rund um den Gießener Studenten und Bühnenautor des Woyzeck. Schauspieler Rainer Hustedt begibt sich mit den Teilnehmern auf Büchners Spuren und in das Gießen der Jahre 1833/34. Die US-Amerikaner in Gießen sind besonderes Stadtkapitel der Nachkriegsgeschichte. Petra Bröckmann wird in ihrer Führung "Little America in Gießen" am 14. August ab 14 Uhr darüber erzählen, wie die amerikanischen Soldaten und ihre Familien mitten in Hessen ihren amerikanischen Lebensstil weiterführten.

Die Kostümführung "Alles wieder in Butter" mit Dr. Jutta Failing und Dagmar Titsch beschäftigt sich am 15. August, Start 15 Uhr, mit Gießens (Wirtschafts-)Wunderjahren. Am Samstag, 21. August, lädt Peter Eschke ab 14 Uhr zu einem Spaziergang an die Wieseck ein und am darauf folgenden Sonntag um 11 Uhr widmet sich Dagmar Klein dem Schiffenberg und seiner Basilika.

Auch am Freitag, 27. August steht der Gießener Hausberg im Fokus. Die beliebte Kostümführung "Mönchspfeffer und Teufelsbraten" mit Dr. Jutta Failing und Peter Meilinger sorgt für wissensreiche Unterhaltung rund um die Klosteranlage. Beginn ist hier um 18 Uhr.

Zum Abschluss der Führungen wird eine geschichtsträchtige Straße in den Blick genommen: Am 29. August um 11 Uhr erzählt Dr. Jutta Failing die spannende Geschichte der Bahnhofstraße - die einst Prachtboulevard mit herrschaftlichen Hotels war und dann zur Rotlichtmeile mit zweifelhaftem Ruf wurde.

Das Programm ist online auf www.giessen-entdecken.de/stadtfuehrungen einsehbar und in ausgedruck-ter Form in der Tourist-Information in der Schulstraße und im InfoCenter Hochschulen + Stadt am Bahnhof erhältlich. Die Teilnahme an einer Stadtführung ist nur mit einem vorher erworbenen Ticket möglich, die in der Tourist-Information, im InfoCenter Hochschulen+Stadt sowie unter www.reservix.de erhältlich sind. Das Tragen eines medizinischen Mund-Nase-Schutzes ist Pflicht, kann aber teilweise an Orten, wo der Mindestabstand gewährleistet ist, abgenommen werden. Auf alle weiteren, geltenden Hygiene- und Abstandsbedingungen wird ebenfalls geachtet.

Auch Gruppenbuchungen sind zu Wunschterminen wieder möglich. Die Mitarbeiterinnen der Tourist-Information beraten diesbezüglich gerne unter E-Mail tourist@giessen.de oder Telefon: 0641/306-1890.