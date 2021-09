Gießens OB Dietlind Grabe-Bolz singt Duett mit OK Kid

Überraschung: OK Kid holt OB Dietlind Grabe-Bolz auf die Bühne. Foto: Mosel

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Wer eine Wundertüte kauft, zahlt letztlich für den Überraschungseffekt. Was drinnen ist, weiß keiner so genau. Und so war auch unklar, was die Gießener Band OK Kid bei der dritten Auflage ihres "Stadt ohne Meer"- Festivals auf der Bühne präsentieren würde. Das Headliner-Zepter erstmals aus der Hand gegeben, war der Auftritt von Jonas Schubert, Moritz Rech und Raffi Kühle am Samstag bereits für 15 Uhr angekündigt. Tatsächlich zeigte die Band unter dem Titel "OK Kid und die Wundertüte" dann ein neues Format und hieß das Publikum - mit Glücksrad und "Jeopardy"-Jingle - zur etwas skurrilen "interaktiven Quizshow" willkommen. Welche Songs zwischen den Rateblöcken gespielt wurden, entschied die Applaus-Abstimmung. Als "hochkarätige Gästin" konnte OK Kid außerdem Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz für ein Duett gewinnen.

Die Kandidatinnen und Kandidaten für das Glücksrad werden mittels Kuscheltierwurf ausgelost. Der Dreh entscheidet: Gibt's einen Wurstwasser-Korn ("Für Veganer haben wir auch Gurkenwasser-Korn"), ein "leckeres Getränk" oder ein Merchandise-Shirt als Hauptgewinn? Dazu können sich die Teilnehmenden per Glücksrad-Dreh auch in eine Raterunde katapultieren. Das Spiel ist zeitintensiv, für Musik bleibt während des einstündigen Auftritts wenig Zeit. Nach "Unterwasserliebe" und "Zuerst war da ein Beat" kündigt Sänger Jonas Schubert dann aber eine Überraschung an und holt Gießens Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz auf die Bühne. Gemeinsam performen sie - unter "Dietlind"-Sprechchören und Pogo-Tanz im Publikum - alle fünf Strophen von "Anne Kaffeekanne". "Das hätten wir uns nicht erträumen lassen, ein historischer Moment", ruft Schubert und bittet die OB just in die Rate-Ecke: "Ohne Wurstwasser-Korn kommt hier niemand von der Bühne!" Kurz darauf wird Grabe-Bolz tatsächlich ein Becher gereicht, den sie tapfer leert. Sie verliert im Duell gegen Keyboarder Moritz Rech - der in Marburg geboren und damit laut Ankündigung "ein Makel" in der Gießener Band ist - die Schätzfrage, wie viele Haltepunkte die Buslinie 1 in den beiden Städten hat.

OK Kid spielt schließlich noch "Gute Menschen", "Verschwende Mich" und als Cover "Zu Spät" von den Ärzten, was in der Abstimmung deutlich gegen "Blaue Augen" von "Ideal" gewinnt. Der titelgebende Song des Festivals wird aber für später aufgehoben.

Fotos Überraschung: OK Kid holt OB Dietlind Grabe-Bolz auf die Bühne. Foto: Mosel Grabe-Bolz verliert im Quiz bei einer Schätzfrage zur Buslinie 1 gegen Keyboarder Moritz Rech. Foto: Mosel Welche Songs OK Kid zwischen den Rateblöcken spielte, durfte das Publikum entscheiden. Foto: Mosel 3