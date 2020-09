Mit Teufelshörnchen: Jutta Failing erläutert den Teilnehmern anschaulich den Ursprung Gießener Straßennamen. Foto: Schäfer

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN. Wie viel tausende Mal wird es wohl eine "Hauptstraße" in Deutschland geben? Das "Teufelslustgärtchen" in Gießen ist dagegen bundesweit die einzige Straße, die diesen Namen trägt. Deshalb verwundert es auch nicht, dass nicht nur einmal das Straßenschild Teufelslustgärtchen geklaut wurde. Zwischen Seltersweg und Katharinengasse gelegen ist die kleine Seitenstraße heute eine Sackgasse.

Gießens Straßennamen erzählen Geschichten. Was stank nicht nur in der Wolkengasse gen Himmel, warum gab es in der Mäusburg keine Mäuse und wo stand das Narrenhaus? Viele Straßennamen in Gießen stammen noch aus alter Zeit und haben entsprechend viel zu erzählen. Beim zweistündigen frech-fröhlichen Stadtrundgang des Gießener Touristenbüros am Freitagabend war die Frankfurter Kunsthistorikerin Dr. Jutta Failing in ihrem Element. Gab es doch Straßen, Gassen und Schleichwege aus einer neuen Perspektive zu betrachten. Und in weit mehr als ein Dutzend Straßen zeigte Failing Bilder und Fotos, wie es dort in früheren Zeiten ausgesehen hatte.

Zurück zum Teufelslustgärtchen: In dieser Gasse mit der pikantesten Geschichte des Rundgangs maskierte sich die Führerin mit einem Teufelsgehörn sowie einer Teufelshandpuppe. Erzählt werde, so die Kunsthistorikerin, dass der leibhaftige Teufel dereinst in Gießen studiert habe und beim Flanieren durch dieses Gässchen eine junge Maid hinterm Fenster betört haben soll. "Wer's glaubt, wird selig", kommentierte lapidar ein Teilnehmer.

Schon glaubhafter ist die Sage von dem alten Schuhmacher Deibel. Dessen junge Frau habe sich in einen anderen Mann beim Lustwandeln (Flanieren) in dem Gässchen verliebt. Da Deibel im Dialekt genau wie Teufel als Deiwel ausgesprochen wird, wurde aus dem Deiwelsgässchen das Deiwelslustgärtchen; und später als offizieller Straßennamen - wohl fälschlicherweise - Teufelslustgärtchen.

Keineswegs hat die Löwengasse auch nur im geringsten mit den großen Raubkatzen zu tun. Abgeleitet wurde der Name von den Lohgerbern, die Rinderhäute zu kräftigen, strapazierfähigen Ledern - Schuhsohlen, Ranzen - verarbeiteten und hier ihr Quartier hatten. Auch bei der Wolkengasse gibt es keine Ableitung meteorologischer Art. Hier arbeiteten die Walker, die nasses Leder über ein Modell spannten, um es in eine bestimmte Form zu bringen. Ein solches ist zum Beispiel der Leisten des Schuhmachers. In dieser Gasse gab es damals eine geruchsintensive Abdeckerei. Auch der Henker war hier angesiedelt.

Henker und Bader

Drei Frauen wurden 1654 in mehreren Hexenverfahren mit Beinschrauben gefoltert. Die heimische Universität verfasste die Gutachten zu den Verfahren. Der 1703 verstorbene Scharfrichter Johann Bast agierte "praktischerweise" auch als Bader (Arzt der kleinen Leute).

Gut ableiten lassen sich folgende Straßennamen: Das Katharinenviertel mit gleichnamiger Straße und Platz leitet sich ab von dem Grundstück, das vor der Reformation dem Katharinenaltar der Pankratiuskirche zugeordnet war. Der Tiefenweg, einst genannt "das kalte Loch", verbindet die Mühlstraße mit der Neustadt. Hier findet sich der tiefste Punkt der Gießener Innenstadt - 156,4 Meter über Normal Null (NN). Hier gab es eine Kupferschmiede. In der Mühlstraße drehten sich im späten Mittelalter tatsächlich einige Mühlen. In der Waagengasse stand die städtische Viehwaage. Die Sonnenstraße verlief an der Ostseite der 16 Meter hohen Stadtmauer und hatte entgegen anderen Straßen tagsüber statt viel Schatten viel Sonnenschein, erfuhren die aufmerksamen Teilnehmer.

Am Lindenplatz soll im 16. Jahrhundert eine Gerichtslinde gestanden haben. Der Seltersweg leitet sich von einem Dorf Selters ab, das südlich außerhalb der Stadtmauern im Bereich der heutigen Frankfurter Straße existierte. Die Kaplansgasse war die Gasse mit der Dienstwohnung eines Kaplans. Die Johannette-Lein-Straße ist 1995 nach der 1903 zu Grabe getragenen "Nähmamsell" und Lyrikerin benannt worden.

In der 70er Jahren des letzten Jahrhunderts gab es in Gießen 140 Straßennamen, die nach Männern benannt waren, kaum eine Handvoll mit Frauennamen - wie Margaretenhütte, Elsa-Brandström-Straße. Dies änderte sich massiv, als im Neubaugebiet Sandfeld die Straßen statt mit vorgeschlagenen Germanenstämmen wie Teutonen ausschließlich mit Frauennamen bezeichnet wurden.

Wiederum nichts mit Rittern hat die Rittergasse zu tun. Sie wurde nach dem Gasthaus Ritter benannt. Bis 1860 hieß sie noch Judengasse. Juden wurden auch zu dieser Zeit sichtbar von Bürgern, Studenten und Kindern verachtet. Die Mäusburg hat nichts mit Mäusen zu tun, sondern weist auf eine Mautstation an dieser Stelle hin, wo man quasi seine Mäuse berappen musste. Und am Nahrungsberg stand im Spätmittelalter ein Haus für Narren ("Verrückte"). Eine ganze Reihe von Straßen gibt es heute nicht mehr, so die Stallgasse, Wettergasse und Kornblumengasse.

*

Lust auf mehr bekommen? Als Gruppe (maximal 15 Personen) kann man diese Führung buchen: per Mail an jutta.failing@glueckshaut.de, mobil unter 0173/3419345 oder auf der Webseite www.stadtfuehrung-giessen.de.