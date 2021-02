Gießkannenmuseum wird zehn Jahre alt

Für Gießer, Gießener und auch alle anderen: Das Gießkannenmuseum in der Sonnenstraße 3. Foto: Wagner

GIESSEN - Das hatte sich das Team des Gießkannenmuseums natürlich ganz anders vorgestellt. Vor zehn Jahren wurde das Projekt im Vorfeld der 2014 gefeierten Gießener Landesgartenschau ins Leben gerufen. Seitdem hat das GiKaMu diesen Alltagsgegenstand auf vielfältige, originelle und auch überraschende Weise immer wieder neu in Szene gesetzt - und sich damit längst einen festen Platz in der städtischen Kulturszene erobert. Nun war eine große Sause zum runden Geburtstag am 16. April geplant. Die lässt sich angesichts der aktuellen Corona-Situation aber natürlich nicht wie gewünscht organisieren. Doch ihrem entspannten Jubiläumsmotto wollen die GiKaMu-Macher allen Widrigkeiten zum Trotz treu bleiben: "Hoch die Kannen!"

Zum Auftakt des Jubiläumsprogramms startet das Museum einen Schreibwettbewerb für Erwachsene. Unter dem Titel "Lobhudelei auf die Gießkanne" können ab sofort gewitzte ebenso wie sachkundige Texte von maximal einer DIN-A4-Seite Länge unter dem Stichwort "Schreibwettbewerb" an die E-Mail-Adresse info@giesskannenmuseum.de oder per Post (Sonnenstraße 3, 35390 Gießen) eingereicht werden. Einsendeschluss ist der 16. April, am 16. Mai sollen die Ergebnisse dann anlässlich des Internationalen Museumstags veröffentlicht und vor Ort präsentiert werden. Ob Liebesbekundung oder fundierte Betrachtung: Kuratorin Ingke Günther zeigt sich bei der Programmvorstellung auf die Ergebnisse gespannt. "Es gibt bei vielen so etwas wie eine emotionale Beziehung zu den Gießkannen."

Programm für Kinder

Auch für Kinder hat das GiKaMu einen Wettbewerb ins Leben gerufen. "Malt uns eine spritzvergnügte Gießkannenparty" lautet die Vorgabe, die sich an Teilnehmer im Alter von 7 bis 14 Jahren richtet. Eingereicht werden können gezeichnete, gemalte oder collagierte Bilder bis zu einer Größe von maximal DIN-A3. Einsendeschluss ist ebenfalls der 16. April. Und auch diese Ergebnisse sollen veröffentlicht werden. Zudem winken den Teilnehmern Gutscheine von Spielwaren Fuhr.

Vor allem aber haben sich die Museumsbetreiber vorgenommen, in diesem Jahr mit Programmen und Aktionen nach draußen zu gehen. Ab dem Sommer ist geplant, Ausflüge in die Grünanlagen und Gärten der Stadt zu unternehmen, um vor Ort mit den Menschen ins Gespräch zu kommen - mit Experten ebenso wie Hobbygärtnern. Dafür "haben wir eine mobile Einheit", berichtet Kuratorin Ingke Günther. Mit ausgewählten Gießkannen macht sich das Team dann zu Fuß auf den Weg ins Stadtgrün, um Geschichten zu sammeln und zu erzählen, um Experten einzuladen und kleine Lesungen zu veranstalten. Zudem lässt sich dem Virus mit "mehreren kleinen Partys statt einem großen Fest" vielleicht ein Schnippchen schlagen. Auf feste Termine will sich das GiKaMu aber noch nicht festlegen, die Veranstaltungen richten sich natürlich nach dem Fortgang der Pandemie.

Geplant ist außerdem eine Jubiläumsausgabe des Gießkannenkalenders, der zusammen mit der Grafikerin Isa Balzer gestaltet wird und sich mit den Themen Paaren, Rudelbildungen und Begegnungen beschäftigt. Und die Ausstellungsreihe "Freifläche" soll dann im Oktober mit Arbeiten der Zeichnerin Barbara Camilla Tucholski fortgesetzt werden. Die renommierte Künstlerin und Kunsthistorikerin hat sich mit dem Thema Schrebergärten befasst, die Präsentation musste jedoch im vergangenen Jahr wegen der Museumsschließungen abgesagt werden und wird nun hoffentlich nachgeholt werden können.

"Eigentlich unglaublich", staunt Kuratorin Günther, wie sich das Projekt entwickelt hat. Mit einer schrägen Gießkannenprozession auf dem Wochenmarkt ging es 2011 los. Von dort wechselte der Standort des GiKaMu zunächst ins Marktwärterhäuschen, später ins Obergeschoss der Galerie Neustädter Tor. Seit 2017 hat das Museum seinen Platz in der Sonnenstraße 3 gefunden, in unmittelbarer Nähe zum Alten Schloss, zum Botanischen Garten und zur Fußgängerzone ein "idealer Standort", wie die Kuratorin befindet - die auch schon einen Plan für den Fall hat, dass auch im Sommer keine Veranstaltungen möglich sind: "Dann feiern wir halt unseren elften Geburtstag!".