Gigg: Wachstum in Gießen stößt an grenzen

Gießen ist in den vergangenen Jahren erheblich gewachsen. Die Liste „Gigg" sieht Grenzen dieses Prozesses.

GIESSEN - Klimaschutz ist der Markenkern der neuen Liste „Gießen gemeinsam gestalten (Gigg)“, die am 14. März erstmals bei einer Kommunalwahl antritt. Mittlerweile hat das Team, das in dem Kreis um den Bürgerantrag „Gießen 2035Null“ verwurzelt ist, den ersten Teil des eigenen Wahlprogramms „Frische Ideen für ein klimaneutrales, sozial gerechtes und lebenswertes Gießen!“ vorgelegt. „Wir haben in den letzten Wochen sehr intensiv programmatisch gearbeitet. Aktuell haben wir einen Zwischenstand, mit dem wir gut leben können. Denn wir sind eine neue Gruppe, die sich erst mal finden muss. Weitere Themen werden wir demnächst finalisieren“, sagt Spitzenkandidat Lutz Hiestermann. Neben wöchentlichen Gesprächen hätten sich zusätzlich kleine Kreise getroffen, um das Programm zu erarbeiten, berichtet Dr. Satu Heiland. „Ich bin stolz, denn hier ist wahnsinnig viel geleistet worden. Es ist toll, dass wir so viel Unterstützung bekommen haben“, betont die Lehrerin, ebenfalls Spitzenkandidatin von „Gigg“. Bei der Erstellung ihres Programms setzt die Liste auf eine möglichst breite und transparente Beteiligung.

„Wir sehen uns als Liste derer, die mit dem Tempo in Gießen nicht zufrieden sind“, erklärt Hiestermann zum Thema Klimaschutz. Die „Neuen“ wollen sich einbringen, damit die Stadt das Neutralitätsziel 2035 auch wirklich erreicht und Vorbild für andere hessische Städte wird. Entsprechend zieht sich der Klimaschutz leitmotivisch durch den ersten Teil des Programms, das aber unter anderem auch umfangreiche Impulse für die Stadtentwicklung setzt. Dabei geht die Gruppe grundsätzlich vom Wachstum und dem Bau zahlreicher neuer Wohngebiete in den letzten Jahren aus.

„Klar ist, dass dieses Wachstum auch in Gießen an seine Grenzen stößt – das Ziel, aus unserer Stadt eine Großstadt mit mehr als 100 000 Einwohnern zu machen, um dadurch unter anderem erhöhte Schlüsselzuweisungen durch das Land zu erhalten, ist kein gutes und richtiges Ziel. Dafür ist die Fläche unserer Stadt einfach nicht groß genug, und dafür wurden parallel zu dem starken Wachstum keine Lösungen für die damit einhergehenden Probleme gefunden (Pkw-Verkehr, Belastungen des Mikroklimas, Verbauung von Kaltluftschneisen, fehlende öffentliche Aufenthaltsflächen)“, ist im Programm nachzulesen. „Gigg“ habe daher die Überzeugung, dass es Zeit für einen grundlegenden Wandel in Stadtplanung und -Entwicklung ist. „Statt die Bedürfnisse weniger, gut mit Politik und Verwaltung vernetzter Investoren ins Zentrum der Stadtentwicklung zu stellen, muss es unserer Überzeugung nach jetzt darum gehen, neben dem Ziel der Klimaneutralität die Lebens- und Aufenthaltsqualität aller Gießener zum Ankerpunkt der zukünftigen Planungen zu machen“, schreibt die Liste in ihrem Programm. Der Flächenfraß müsse auch in Gießen ein Ende haben. Nicht alle Menschen, die in der Stadt wohnen wollen, könnten dies perspektivisch auch tun. „Vielmehr gilt es, die Kooperation mit den Umlandgemeinden zu stärken und diese besser über entsprechende verkehrliche Strukturen (RegioTram) an Gießen anzubinden“, steht im Programm.

Lokomotive Stadtplanung

Die Stadtplanung müsse daher die Lokomotivfunktion übernehmen, um Veränderungsnotwendigkeiten in Planungsprozesse zu überführen. Konkret will „Gigg“ in der Stadt unter anderem ein Transformationsdezernat einrichten, um notwendige Veränderungsprozesse, insbesondere auch im Zusammenhang mit der Verpflichtung zur Klimaneutralität im Jahr 2035, anzuschieben. Daneben möchte die Gruppe einen auf aktuellen Daten und der Klimaneutralitätsverpflichtung basierenden Masterplan entwickeln. „Grundsätzlich fordern wir: Es muss wieder der Primat der Politik gelten – das heißt, die Stadtpolitik macht die Vorgaben, unter denen Investitionen in unserer Stadt möglich sind. Und diese Vorgaben werden gemeinsam mit den Bürgern, aber natürlich auch mit den sonstigen relevanten gesellschaftlichen Gruppen (Hochschulen, Wirtschaft, et cetera) entwickelt, sodass es gemeinsame Ziele eines möglichst breiten Teils der Stadtgesellschaft sind, nach denen die Entwicklung unserer Stadt erfolgt“, formuliert „Gigg“ in ihrem Programm.

Beim Thema Erhöhung der Lebens- und Aufenthaltsqualität habe Gießen erheblichen Nachholbedarf. Eine Anregung der Liste ist in diesem Zusammenhang die Schaffung eines Bürgerparks zwischen Wilhelmstraße und Leihgesterner Weg. „Ähnliche Flächen sollten im gesamten Stadtgebiet geprüft werden – auch kleinere Parkflächen könnten und sollten zur Erhöhung der Lebensqualität genutzt werden“, heißt es im Programm. Neben zahlreichen weiteren Vorschlägen will die Liste auch den sozialen Wohnungsbau stärken.

Interessenten finden den ersten Abschnitt des Wahlprogramms, der demnächst ergänzt werden soll, im Internet auf giessen-gemeinsam-gestalten.de