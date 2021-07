Gigg+Volt sieht sich in demokratischen Rechten beschnitten

Bis ein neuer Magistrat gewählt ist, bleibt der alte Magistrat im Amt. Archivfoto: Mosel

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Dass der ehrenamtliche Magistrat auch vier Monate nach der Kommunalwahl am 14. März noch nicht gewählt ist, stößt auf Kritik von Gigg+Volt. "Die Fraktionsgemeinschaft sieht sich durch die neue Gießener Koalition massiv in ihren demokratischen Rechten beschnitten, nachdem die grün-rot-rote Mehrheit die Wahl des ehrenamtlichen Magistrats in der Stadtverordnetenversammlung am vergangenen Donnerstag verhindert hat", informiert die Gemeinschaft in einer Mitteilung. Per Dringlichkeitsantrag wollte die Gruppe die Wahl in der vergangenen Woche auf die Tagesordnung setzen, ist damit aber an der Mehrheit gescheitert. "Ich kann verstehen, dass sich Gigg+Volt in ihren Rechten beschnitten fühlt, denn ein Platz im Magistrat steht ihnen zu", meint FDP-Fraktionsvorsitzender Dominik Erb. Politisch sei die Haltung der Kollegen nachvollziehbar. Es sei generell nicht gut, wenn die Koalition mit der Wahl bis September warte.

Bis zur Sitzung des Ältestenrats Ende Juni sei die Fraktionsgemeinschaft davon ausgegangen, dass spätestens seit der Unterzeichnung des Koalitionsvertrags einer Wahl in der Juli-Sitzung der Stadtverordnetenversammlung nichts mehr im Weg stehe. Die Wahlzeit der Gemeindevertretung habe am 1. April begonnen, sodass Gigg+Volt seitdem einen Anspruch auf einen Platz im ehrenamtlichen Magistrat und entsprechende Informationen habe.

Rolle der Opposition

"Das zentrale Element der Demokratie ist es, dass die Herrschenden von der Opposition kontrolliert werden. Um diese Kontrolle ausüben zu können, ist es zwingend erforderlich, dass die Opposition zeitnah wichtige Informationen erhält", erklärt Gigg+Volt-Fraktionsvorsitzender Lutz Hiestermann. "Aber der neuen Koalition sind solche Gedanken offensichtlich fremd, wenn man die rechtlichen Rahmenbedingungen ausschließlich zu seinem Vorteil interpretiert und so ganz nebenbei verhindert, dass auch Gigg+Volt ihren Sitz im Magistrat erhält", führt Hiestermann aus. Stattdessen habe Klaus-Dieter Grothe von den Grünen in der letzten Sitzung darauf verwiesen, dass es einen schwerkranken Stadtverordneten und darüber hinaus einen funktionsfähigen Magistrat gebe. "Hierzu ist festzuhalten, dass die Erkrankung eines SPD-Stadtverordneten ein schwerer Schicksalsschlag und eine persönliche Tragödie für den geschätzten Kollegen ist. Dies ändert jedoch nichts an den demokratischen Rechten und Aufgaben der Fraktionsgemeinschaft", führt Gigg+Volt aus.

Darüber hinaus sei der Hinweis auf den vermeintlich funktionsfähigen Magistrat nicht stichhaltig. "Es geht nämlich mitnichten darum, ob ein ehrenamtlicher Magistrat funktionsfähig ist (das war der hauptamtliche Magistrat auch, und trotzdem wurde Peter Neidel abgewählt), sondern es kann nur darum gehen, ob er die Verhältnisse der aktuell gewählten Stadtverordnetenversammlung widerspiegelt. Dies gilt umso mehr, als im zwölfköpfigen ehrenamtlichen Magistrat immerhin vier Personen vertreten sind, die gleichzeitig Stadtverordnete sind, was eigentlich einen Widerstreit der Interessen darstellt und dazu führt, dass diese vier Stadtverordneten mehr Informationen erhalten als ihre Kollegen in der Stadtverordnetenversammlung", erläutert die Fraktionsgesellschaft. Gehe es nach der Koalition, so könnte dieser Zustand noch bis zur Sitzung im November und somit achteinhalb Monate nach der Wahl anhalten, da erst dann die "Postenschieberei" rund um die OB-Wahl ein Ende finden werde.

Kritik übt Gigg+Volt auch an der Kommunikation der Koalition. "Es kann nicht sein, dass wir über die Nicht-Wahl erst auf eigene Nachfrage in der Sitzung des Ältestenrats erfahren und offensichtlich niemand in der Koalition auf die Idee kommt, in einem Vorgang, der unsere demokratischen Rechte massiv betrifft, mit uns vorab den Kontakt zu suchen," so Frank Schuchard, stellvertretender Fraktionsvorsitzender von Gigg+Volt.

Rein rechtlich sieht Erb im Vorgehen der Koalition kein Problem, kann die Fraktionsgemeinschaft aber verstehen. Dennoch fragt sich der Liberale, ob es wirklich sinnvoll wäre, vor September zu wählen. Denn dann müssten unter anderem Stadtverordnete aus dem Urlaub geholt werden. "Wir reden von zwei bis drei Magistratssitzungen", resümiert Erb. Mit Blick auf die menschliche Dimension der Situation möchte FW-Fraktionsvorsitzender Heiner Geißler von einer Sondersitzung absehen. "Wir haben noch keine abschließende Meinung und sind noch in der Beratung", berichtet CDU-Fraktionsvorsitzender Klaus Peter Möller.