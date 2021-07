Girocard fürs direkte Online-Shopping

Kunden der Sparkasse Gießen können ab sofort über Apple Pay mit ihrer digitalen Girocard in Apps und im Internet bezahlen. Foto: S-Payment

GIESSEN - Kunden der Sparkasse Gießen können ab sofort über Apple Pay mit ihrer digitalen Girocard in Apps und im Internet bezahlen. Es sei das erste Mal, dass deutsche Nutzer die Girocard direkt im Online-Shopping einsetzen können, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Damit ermögliche es die Sparkasse ihren Kunden, ihre Einkäufe online genauso schnell und unkompliziert zu bezahlen wie an der Ladenkasse - ohne dass sie ein Kundenkonto anlegen oder ihre Zahlungs-, Rechnungs- oder Versandinformationen mehrfach eingeben müssten.

Die Girocard komme bisher ausschließlich für Kartenzahlungen im stationären Handel zum Einsatz. Mit Apple Pay könne man sie nun auch einfacher zum Beispiel zum Bezahlen von Lebensmittellieferungen, beim Shopping im Internet, im Personennahverkehr oder beim Parken einsetzen. "Mit der E-Commerce-Fähigkeit der digitalen Girocard untermauert die Sparkasse Gießen einmal mehr ihre Innovationsführerschaft bei Mobile Payment-Produkten, die sie mit dem Marktstart von Apple Pay Ende 2019 und der Integration der Girocard im August 2020 eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat", kommentiert Ilona Roth, Vorstandsmitglied der Sparkasse Gießen, diese technische Neuerung.

Als weitere Innovation biete die Sparkasse Gießen einen Online-Käuferschutz für Zahlungen mit der Girocard an, der einen vergleichbaren Leistungsumfang wie der anderer gebräuchlicher Online-Zahlverfahren aufweise. Die Kunden erhielten demnach bei jeder Girocard-Zahlung in Apps und im Internet mit Apple Pay automatisch diesen Käuferschutz ohne Zusatzkosten. Akzeptiert werde die Karte von Unternehmen wie Flixbus, MediaMarkt und Lieferando ebenso wie von mehreren Nahverkehrsunternehmen, darunter der Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV). Alleine 46 Millionen Girocards der Sparkassen-Finanzgruppe seien bundesweit im Umlauf.

Apple Pay lasse sich leicht einrichten. Auf dem iPhone müssten Kunden lediglich die Wallet App öffnen, auf "Karte hinzufügen" tippen und dann die Anweisungen zum Hinzufügen der Sparkassen-Card befolgen. Nach dem Hinzufügen einer Karte können die Kunden Apple Pay sofort auf dem iPhone, der Apple Watch und dem iPad nutzen.

Bei der Verwendung einer Sparkassen-Card mit Apple Pay würden die tatsächlichen Kartennummern weder im Gerät, noch auf den Apple-Servern gespeichert. Stattdessen werde ihnen eine Gerätekontonummer zugewiesen, die verschlüsselt gespeichert werde. Jeder App- oder Online-Einkauf sei sicher, denn die Authentifizierung erfolge entweder über Face ID (Gesichtserkennung), Touch ID (Fingerabdruck) oder den Code des Geräts, heißt es in der Mitteilung.