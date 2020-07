"Gisela" liegt gut versteckt im Wald von Gießen

Der graue Betonblock ist eine Mahnung wider den Krieg. Foto: Frahm

Giessen (kjf). Das Gebäude liegt versteckt hinter der Automeile im Wald. Trotzdem haben viele Leser den gezeigten Ausschnitt erkannt. Es handelt sich um die ab 1934 auf dem Gelände der damaligen Verdun-Kaserne errichtete unterirdische Fernmeldestation. Sie bekam den Decknamen "Gisela" und war Teil eines Stabsbunkersystems, von dem aus zehn Jahre nach Baubeginn die "Ardennen-Offensive" geleitet wurde.

Der Eingang zu "Gisela" war in einem Hochbunker, der optisch einfachen Mietshäusern nachempfunden war. "Gisela" hatte wie die vier als "Hansabunker" bekannten Stabsbunker einen Grundriss von 36 mal 16 Metern und stand über einem unterirdischen Bunkersystem, das vier Stockwerke in die Tiefe reichte. Im März 1945 zogen die deutschen Soldaten aus der Verdun-Kaserne ab. Die US-Armee übernahm das Gelände und richtete dort zunächst ein Auffanglager für Kriegsgefangene ein.

Die unterirdischen Bunker des Komplexes "Gisela" wurden geflutet und zum Teil durch Sprengungen oder Feuer unbrauchbar gemacht. Taucher eines Gießener Tauchvereins entdeckten 1992 in mindestens einem der gefluteten Stabsbunker Hinweise auf Feuer. Noch ist ungeklärt, ob die abziehenden deutschen Soldaten oder die amerikanischen Streitkräfte dafür verantwortlich gewesen sind.

Im Jahr 1993 begann eine Arbeitsgruppe mit dem Auspumpen und führte Besichtigungen mit Besuchergruppen durch. Der Zugang zum Nachrichtenbunker liegt verborgen und sollte für die Öffentlichkeit eigentlich nicht zugänglich sein. Unbekannte haben aber bereits vor Jahren die Zäune durchschnitten - und so hat sich "Gisela" zu einer beliebten Sehenswürdigkeit entwickelt.

Aus allen richtigen Einsendungen, die uns per E-Mail oder per Post erreicht haben, wurde Silvia Lembke aus Pohlheim ausgelost. Sie darf sich über einen Gutschein im Wert von 60 Euro freuen. Wer diesmal nicht gewonnen hat, erhält am Samstag eine weitere Chance mit dem zweiten Teil des Sommerrätsels.