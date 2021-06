Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Mit einem gemeinsamen Musik-Projekt setzt Greenpeace Gießen und Wider Circle ein Friedenszeichen in der Löwengasse: Unter dem Motto "Gitarren statt Knarren" protestieren sie am Samstag, 12. Juni, zwischen 11 und 13 Uhr mit Musik gegen deutsche Rüstungsexporte. Udo Lindenberg unterstützt die deutschlandweite Protestaktion mit seinem Slogan "Gitarren statt Knarren", mit dem er sich in den 1980er Jahren für Frieden einsetzte. "Die deutsche Waffenexportpraxis konterkariert alle Bemühungen der Bundesregierung für die friedliche Beilegung von Konflikten. Sie kann nicht Öl ins Feuer gießen und gleichzeitig Feuerwehr spielen", so Vincent, Sprecher von Greenpeace Gießen, in einer Pressemitteilung. Greenpeace fordert ein Ende der Waffenlieferungen in Länder außerhalb von Nato, EU und EU-gleichgestellten Ländern und hat im März 2020 einen Gesetzesentwurf hierfür veröffentlicht: https://bit.ly/2USL3CP.