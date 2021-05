"Glaubensorte" entdecken

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Das Evangelische Dekanat Gießen startet eine neue Video-Reihe: "Glaubensorte" ist eine wöchentlich kurze Video-Andacht, in der Pfarrerinnen und Pfarrer aus Gießen und dem Umland über Orte des Glaubens erzählen. Das kann eine Kirche sein, ein Platz in der Natur oder ein Ort, an dem Menschen ihren Körper kultivieren. In der ersten Folge führt Pfarrerin Iris Hartings in die Michaelskirche in Wieseck. Produziert werden die Videos vom Evangelischen Dekanat. Zu sehen auf dem YouTube-Kanal: Giessen Evangelisch oder unter giessen-evangelisch.de. Foto: Hartmann